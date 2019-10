Trier Der Ton wegen der Strukturreform ist manchmal rau. Das liegt auch an einem Mann, der sein Hand- und Mundwerk versteht.

Als ehemaliger Vorsitzender der saarländischen Liberalen weiß der promovierte Jurist und Ex-Manager Harald Cronauer, wie man sich Gehör verschafft. Da lässt man schon mal fünf gerade sein oder haut einen zugespitzten Satz heraus – und schon findet man sich in den Medien und damit der Öffentlichkeit wieder. Seit Harald Cronauer Sprecher der Initiative Kirchengemeinde vor Ort ist, sind die Bistumskritiker häufig zu hören. So oft, dass Triers Bischof Stephan Ackermann und seiner Entourage im Generalvikariat wohl so manches Mal die Zornesröte ins Gesicht gestiegen ist. Das dürfte dieses Mal nicht anders sein, auch wenn die offizielle Stellungnahme aus der Bistumsverwaltung am Freitag Gelassenheit ausströmen sollte. „Wir sind auf einem guten, wenn auch nicht spannungsfreien Weg“, lautete die von einer Sprecherin verkündete Botschaft, nachdem gerade einen guten Kilometer Luftlinie entfernt die Ergebnisse einer Umfrage unter Katholiken aus dem Bistum veröffentlicht worden waren. Mit einem aus Sicht des Bistums verheerenden Ergebnis: Die Gläubigen lehnen die Reform überwiegend ab, wollen ihre alte Pfarrei nicht aufgeben, denken über einen Stopp ihres ehrenamtlichen Engagements oder sogar den Austritt aus der Kirche nach.