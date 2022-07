Arbeitsmarkt : Auf die Betriebe kommt’s jetzt an!

Die Fakten sind, wie sie sind: Es fehlen rein rechnerisch zu viele Jugendliche für den Arbeitsmarkt. Einerseits werden seit Jahrzehnten zu wenige Kinder in Deutschland geboren, um die offenen Lehrstellen rein rechnerisch zu besetzen.

Warum ist das so? Schulisch wurde eine Menge getan, Berufsvorbereitung verpflichtend in weiterführenden Schulen eingeführt, Berufspraktika zum Muss erklärt und Ausbildungsmessen besucht. Junge Leute haben heute so viele Möglichkeiten der Information, Vorbereitung und Berufsbildung wie kaum eine Generation zuvor.

Woran liegt es also? Seien wir ehrlich: Jedes Elternteil wünscht sich die bestmögliche Ausbildung und Karriere für sein Kind. Das mag in manchen Fällen mit einem Studium einhergehen, aber nicht mit allen. Hier aufs Kind und seine Stärken einzugehen, wäre hilfreicher als der jahrelange Kampf um Abitur und Studium.

Umgekehrt müssen Chefs und Ausbilder verstehen, dass sie sich in einem harten Konkurrenzkampf um jeden Jugendlichen befinden. Die jungen Leute können sich heutzutage ihren Boss aussuchen. Und das ist ihr gutes Recht! Wer hier vom hohen Ross auf die Jugendlichen blickt oder Ausbildung als „Gedöns nebenbei“ versteht, sollte künftig seine Betriebsphilosophie infrage stellen. Fehlendes Azubi-Marketing wird sich rächen – in fehlenden Fachkräften und langfristig fehlenden Aufträgen sowie schlechter Arbeitsqualität. Verzerrte Vorstellungen von der Realität auf dem Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt auf Eltern- und Chefseite helfen den jungen Leuten wenig weiter. Auf die Erwachsenen in Elternhaus und Betrieb kommt es jetzt an, ob der Wirtschaft die Handwerker, Dienstleister und Industriebeschäftigten von morgen ausgehen!