Ab Montag : Die wichtigsten Fragen und Antworten zur baldigen Maskenpflicht

Ab Montag gilt in Rheinland-Pfalz eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier Der TV beantwortet die wichtigsten Fragen zu der neuen Verordnung, die ab Montag gilt. Bei Verstößen gegen die Pflicht drohen demnächst Strafen.

Wer ab Montag einkaufen geht oder mit Bus und Bahn unterwegs ist, der muss eine sogenannte Alltagsmaske tragen. Diese Pflicht gilt nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wird es in Rheinland-Pfalz kostenlose Masken für alle Bürger geben?

Das sei nicht geplant, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei auf Anfrage unserer Zeitung. Das Saarland hatte angekündigt, fünf Millionen Masken (fünf pro Person) kostenlos zu verteilen. Auch in Luxemburg wurde für jeden Bürger Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung gestellt. Rheinland-Pfalz stellt Schülern rund 500 000 Masken kostenlos zur Verfügung. Diese sollen aber nur an diejenigen Schüler verteilt werden, die ihren eigenen Mundschutz vergessen haben. Auch in Bussen und Bahnen in der Region sollen Fahrgäste bei Bedarf einen Mund-Nasen-Schutz erhalten.

Was gilt eigentlich als Mundschutz?

Sogenannte OP-Masken für den einmaligen Gebrauch zählen genauso dazu wie selbstgenähte Masken, Schals oder Tücher, die über Mund und Nase gezogen werden. Auch selbstgemachte Mund-Nase-Masken sollten mehrlagig sein und an den Rändern gut anliegen, rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ausdrücklich nicht genannt werden Staubsaugerbeutel. Im Internet geistern immer wieder Bastelanleitungen für Schutzmasken aus Kaffeefiltern oder Staubsaugerbeuteln. Dazu hatte der Hersteller von solchen Beuteln Swirl bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, dass diese kein Schutz vor Covid-19 seien.

Schützen einfache Masken vor einer Infektion?

Einfache Textilmasken, die Mund und Nase bedeckten, halten laut Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz beim Träger keine Viren ab. „Aber sie können die Gefahr einer Infektion anderer im Nahbereich verringern.“ Coronaviren würden vor allem durch Tröpfcheninfektion weitergegeben, also über die Feuchtigkeit des Atems sowie beim Husten, Niesen oder Sprechen. „Mit einer Maske können Sie die Menge ausgestoßener Feuchtigkeit verringern, weil sich diese im Stoff ansammelt“, heißt es bei der Verbraucherberatung.

Ist das Tragen von Masken gesundheitsschädlich?

Im Internet verbreiten vor allem Gegner der Maskenpflicht derzeit vermehrt Meldungen, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gesundheitsschädlich sei. Unter anderem wird behauptet, dass man dadurch viel CO 2 einatme und die Sauerstoffversorgung nachlasse. Außerdem sammele sich viel Feuchtigkeit in Maske und Lunge. Dadurch könnten sich gefährliche Keime in der Lunge vermehren.

Dazu heißt es auf der Seite des österreichischen Vereins Mimikama, der sich zum Ziel gesetzt hat, übers Internet verbreitete Falschnachrichten aufzudecken, „Ja es stimmt, dass die Aufnahme von CO 2 zwar etwas erhöht ist, aber das mit der Feuchtigkeit ist eher weniger nachvollziehbar, denn die Feuchtigkeit – vor allem, wenn man viel mit Maske spricht – nicht in die Lunge in einem problematischen Ausmaß wandert (da ist zum Beispiel rauchen millionenfach schädlicher, denn da sammelt sich hingegen wirklich was in der Lunge, das alles andere als gesund ist).“

Auch das für die Seuchenbekämpfung zuständige Robert-Koch-Institut hat am Freitag klargestellt, dass sich in der Maske keine Keime kultivieren könnten. Auch sei ausgeschlossen, dass sich bei einem Maskenträger, der an Covid-19 erkrankt sei, das Virus durch den Mundschutz intensiviere. Man solle eine Maske nur solange tragen, bis sie durchfeuchtet ist. Danach müsse sie ausgewechselt werden. Die getragene Maske müsse dann gewaschen oder gebügelt werden, bevor sie wieder benutzt werden könnte.

Müssen auch Kranke, Gehörlose oder Kehlkopflose eine Maske tragen?

Gleich zwei TV-Leser haben sich mit dieser Frage an unsere Redaktion gewandt. Renate Berger aus Trier schreibt, Mundschutz sei für Gehörlose ein Horror, weil dadurch keine Kommunikation möglich sei. Gehörlose hörten mit den Augen, in dem sie vom Mund ablesen würden. Hans-Dieter Heinen aus Trier hat krankheitsbedingt keinen Kehlkopf mehr. Dadurch könne er nicht durch Mund und Nase atmen.

Es werde „gangbare Lösungen“ geben für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mundschutz tragen könnten, sagte der Sprecher der Staatskanzlei. Nordrhein-Westfalen kündigte gestern an. dass Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen könnten, sind von der Pflicht befreit seien. Ungeklärt ist, wie Gehörlose bei einer allgemeinen Maskenpflicht kommunizieren können. Vereinzelt werden Masken mit einem durchsichtigen Mittelteil angeboten..

Müssen auch Kinder Masken tragen?

Kinder unter sechs Jahren brauchen keine Masken zu tragen. Allerdings müssen Schüler in Bussen und Bahnen einen Mundschutz tragen. Auch auf den Weg zum Klassenraum und in den Pausen sollen Schüler künftig einen solchen Schutz tragen.

Wo gilt die Maskenpflicht?

Laut rheinland-pfälzischer Landesregierung gilt die Maskenpflicht überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, also im Nahverkehr und beim Einkaufen. Laut des Sprechers der Staatskanzlei müssen die Masken auch in kleineren Geschäften, wie etwa Bäckereien getragen werden, in denen nur zwei oder drei Kunden auf einmal den Laden betreten dürfen. Es werde keine Ausnahmen geben, sagte der Sprecher.

Darf ein Busfahrer einen Fahrgast, der keine Maske hat von der Fahrt ausschließen?

Ein Fahrer kann laut Auskunft des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) die Pflicht zur Nasen- und Mundbedeckung nicht durchsetzen. Das sei Aufgabe der Polizei und Ordnungsämter. „Die Fahrer sollen, wenn es dazu kommt, dass Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz zusteigen, die Leitstelle informieren und den Fahrgast auffordern, entweder einen Schutz anzuziehen oder das Fahrzeug bei der nächstmöglichen Gelegenheit zu verlassen“, so ein VRT-Sprecher. Komme der Gast dem nicht nach, müssen Fahrer oder das Verkehrsunternehmen entscheiden, ob sie die Behörden einzuschalten. Das gleiche gelte auch in Zügen. Die Maskenpflicht gilt laut VRT nicht für Busfahrer, wenn ein Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet werde oder eine Trennscheibe vorhanden sei.

Darf ich beim Autofahren eine Maske tragen?

Nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung darf ein Kraftfahrzeugführer sein Gesicht nicht so verhüllen, dass er nicht mehr erkennbar ist. Dies gelte auch während der Corona-Pandemie, sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. „Wenn der Mund-Nasenschutz lediglich die Mund- und Nasenpartie verdeckt und Augen und Stirn noch erkennbar sind, sodass der Fahrer identifiziert werden kann, liegt kein Verstoß vor.“