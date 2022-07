Arbeitsmarkt : Nie war der Nachwuchs so wertvoll

Nie war der Nachwuchs so wertvoll

Trier Die Wirtschaft ächzt, weil Fachkräfte fehlen. Doch Betriebe können Ausbildungsmisere bekämpfen.

KFZ-Mechatroniker, Anlagenmechaniker, Metallbauer, Bäcker, Metzgereifachverkäufer, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker, Einzelhandelskaufleute, Koch, Hotelfachleute: Die Liste der meistgesuchten Nachwuchsfachkräfte ist lang – und wird immer länger. Und das zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres. Denn der Region Trier fehlen Azubis in fast allen Berufen. 2026 Lehrstellen sind immer noch unbesetzt, die 489 unversorgten Jugendlichen werden den Bedarf auch nicht decken können. „Die Schere zwischen Angebot und Interessierten klafft immer weiter auseinander“, bilanziert Heribert Wilhelmi, Chef der Agentur für Arbeit in Trier.

Seit Oktober 2021 bis heute sind mit 4128 Lehrstellen 9,9 Prozent mehr gemeldet worden als im Vorjahr. Demgegenüber hat aber die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um 12,3 Prozent abgenommen. Ob demografischer Wandel, eine längere Zeit in der Schule und dann zum Studium oder die Corona-Folgen: „Seit Jahren steht der Ausbildungsmarkt kopf“, stellt Petra Kollmann von der passgenauen Besetzung der Handwerkskammer fest. Sie bemüht sich schon über viele Jahre darum, unversorgte Jugendliche mit Ausbildungsbetrieben zusammenzuführen, damit am Ende der Lehrvertrag steht. „Diese Generation Z ist die erste, die sich die Betriebe aussuchen kann“, weiß sie. „Sie kennt ihren Wert und stellt deshalb höhere Ansprüche – von finanziellen Wünschen bis zu ausgeglichener Work-Life-Balance.“

Etwas, mit dem viele Chefs und Ausbilder nicht umgehen könnten. Zumal die Kunden den Handwerkern auf den Füßen stünden, um die vielen Aufträge abzuarbeiten. „Da läuft die Nachwuchsgewinnung nur ,nebenbei‘“, bemängelt Kollmann. Sie arbeitet mit den Betrieben daran, eine je eigene Strategie zu entwickeln, „damit sie in Sachen Ausbildung aktiv werden, auch wenn sie oft überlastet sind“. Ob Inserat in der Zeitung, Social Media mit Fotos und Videos: Kreativ und authentisch müssen die Betriebe sein. „Und sind die Azubis an Bord, müssen sie mit einer fachlich hochwertigen und wertschätzenden Ausbildung punkten.“ Kollmann weiß: „Wer das verinnerlicht hat, hat es leichter als andere, Nachwuchs zu finden und zu halten.“ Und Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer ergänzt: „Die Betriebe müssen sich richtig engagieren und die Möglichkeiten des Azubi-Marketings ausreizen, etwa durch Praktika.“