Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion im Bildungsausschuss : Sexuelle Übergriffe an Schulen im Land? Das sagt das Bildungsministerium

Bildungspolitiker sprachen in Mainz über sexuelle Übergriffe von Lehrern. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mainz Wurden sexuelle Übergriffe von Lehrern verharmlost? Bildungsministerium und Schulaufsicht weisen den Verdacht scharf zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Schlecht und Ira Schaible (dpa)

In einer Sondersitzung des rheinland-pfälzischen Bildungsausschusses haben Ministerin Stefanie Hubig (SPD) und die Schulaufsicht den Verdacht deutlich zurückgewiesen, wonach sexuelle Übergriffe von Lehrern im Land vertuscht wurden. „Es wurde nichts unter der Decke gehalten“, sagte Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, der Zahlen nannte.

Linnertz sagte, dass seit dem Jahr 2008 in mindestens 34 Fällen disziplinarrechtlich ermittelt worden sei. In 20 Fällen erlosch danach der Beamtenstatus von Lehrern, die den Schuldienst verlassen haben. Nicht in allen Verfahren sei es zu einer Anklage der Staatsanwaltschaften gekommen. 14 Disziplinarverfahren liefen derzeit noch im Land, sagte Linnertz. Angesichts von 48 137 Lehrern und Beschäftigten in rheinland-pfälzischen Schulen betonte der ADD-Chef, seien sexuelle Übergriffe vergleichsweise gering und „kein Massenphänomen“. Linnertz schloss aber nicht aus, dass es mehr als die 34 Fälle gegeben habe. Aus rechtlichen Gründen seien bereits Akten gelöscht worden, sagte er. Eine Statistik über bloße Verdachtsfälle führe die ADD nicht.

Was Linnertz auf dem Herzen lag, war die Botschaft: „Es ist nicht gefährlich, Schulen im Land zu besuchen.“ Schulen seien angehalten, einen Verdacht von Übergriffen sofort an die Aufsicht zu melden. Jeder Fall werde angezeigt. Lehrer sensibilisiere das Land regelmäßig.

Wirbel um mögliche sexuelle Übergriffe hatte die FDP-Landtagsabgeordnete Helga Lerch entfacht, die gesagt hatte, dass die Schulaufsicht nach ihrer Erfahrung lange zögere, Lehrer nach solchen Vorfällen aus dem Schuldienst zu entfernen. Oft komme es zu Versetzungen an andere Schulen, später kehrten die Lehrer wieder an eine Schule in der Region zurück, hatte sie gesagt und Hürden im Beamtengesetz hinterfragt. Den von der CDU-Fraktion beantragten Sonderausschuss hatte Lerch in der „Rheinpfalz“ begrüßt. Dann komme vielleicht auf den Tisch, wie viele Grapscher versetzt und entlassen werden, zitierte die Zeitung aus Ludwigshafen die liberale Abgeordnete, die aus den eigenen Reihen Gegenwind geerntet hatte. Die FDP-Fraktion hatte Lerch aufgefordert, Fakten zu nennen. Mehrere Liberale berichten unserer Zeitung, es habe einen Beschluss der Fraktion gegeben, dass Lerch dem Bildungsministerium genaue Angaben machen sollte, um die Fälle zur Sitzung ordentlich vorbereiten zu können. Dagegen habe sich Lerch zunächst gesperrt, heißt es von Liberalen. Mitte der Woche, sagte sie im Ausschuss, habe sie dem Ministerium Fälle vorgetragen.

Worum es konkret ging, berichtete Lerch dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bildungsministerin Stefanie Hubig sagte im Ausschuss jedoch, es habe sich um zwei Fälle aus den Jahren 2012 und 2014 gehandelt, die in den 34 Verfahren enthalten seien, bei denen die Staatsanwaltschaft ermittelt und es disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen die Lehrer gegeben habe. „Es handelt sich nicht um aktuelle Verdachtsfälle“, sagte Hubig, die auf Notfallpläne für die Schulen verwies.

In jedem Fall, in den ein Lehrer über den Verdacht von sexuellen Missbrauch informiert werde, müsse er die Schulleitung verständigen und diese dies dokumentieren und an die Schulaufsicht weitergeben. In jedem Fall müsse die Schule sofort für eine Trennung von potenziellem Täter und Opfer sorgen. Die Information von Polizei und Staatsanwaltschaft dienten dem Schutz der Kinder und Jugendlichen, aber auch zu Unrecht Beschuldigten. Über die Entlassung aus dem Dienst müssten Gerichte entscheiden. Beamten- und Disziplinarrecht seien bundesweit verfassungsrechtlich verankert und ermöglichten auch die vorläufige Dienstenthebung bis zum Abschluss eines Verfahrens. An den Schulen gebe es auch zahlreiche Präventionsmaßnahmen, eine Handreichung für Verdachtsfälle werde seit längerem erarbeitet und solle bis zum Sommer fertig sein.

In der Region hatte der Fall eines im September 2019 zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilten ehemaligen Schulleiters aus dem Kreis Trier-Saarburg wegen sexuellen Missbrauchs für Aufruhr gesorgt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 55-jährigen Pädagogen vorgeworfen, zwei Schüler sexuell missbraucht zu haben. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe abgestritten.

Ministerin Hubig sagte im Bildungsausschuss: „Für sexuelle Übergriffe gibt es keine Toleranz bei Lehrern, Schulaufsicht und Bildungsministerium. Wer Ängste schüren will, dass Kinder nicht geschützt werden, weiß entweder nicht, wovon er redet oder handelt verantwortungslos“, monierte Hubig. Der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul sagte unserer Zeitung: „Ich habe vollständig den Eindruck, dass die Schulaufsicht dem Problem sexueller Übergriffe konsequent, schnell und angemessen nachgeht.“ Paul betonte, es handele sich „Gott sei Dank nur um Einzelfälle.“ Die CDU kritisierte er dafür, eine Sondersitzung einberufen zu haben. „Damit hat sie sich keinen Gefallen getan.“ Die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Beilstein hatte den Schritt zu Beginn des Ausschusses erläutert: „Bei so schwerwiegenden Vorwürfen darf das Gesagte nicht im Raum stehenbleiben.“ Sie sagte, das Thema werde auf der Agenda bleiben. „Wir wollen, dass der Schutzraum Schule für Kinder sicher bleibt.“