Fleischkosum : Fleisch-Lust oder Fleisch-Frust? Regionale Branche in der Krise

Fleisch-Lust oder Fleisch-Frust? Regionale Branche in der Krise

Im Stammwerk der Firma Tönnies wird wieder geschlachtet. Als Schutz vor Ansteckung durch das Coronavirus sind die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen mit Plexiglasscheiben voneinander getrennt. Foto: dpa/Tönnies

Trier Die Corona-Hotspots in zahlreichen Schlachthöfen haben eine Diskussion über Billigfleisch ausgelöst. Wie ist das regionale Fleischerhandwerk aufgestellt? Der TV hat nachgefragt.

Die Fleischbranche steht seit Monaten im Fokus. Nicht zuletzt durch den Corona-Ausbruch unter Mitarbeitern in den Tönnies-Schlachthöfen ist eine neue Debatte über die Fleischproduktion entfacht. Die heimische Landwirtschaft und viele familengeführte Metzgereien sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Immer mehr Verbraucher verzichten inzwischen auf Schnitzel, Steak oder Wurst. Ist Fleischessen out?