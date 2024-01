Betrug im Netz Phishing-Mails an Disney-Plus-Kunden – so können Sie sich schützen

Die Verbraucherzentrale warnt vor Phishing-Versuchen, die Kunden von Disney Plus treffen können. Betrüger locken mit vermeintlichen Treueprogrammen, um an Kreditkarteninformationen zu kommen. Was man beachten sollte.

11.01.2024 , 12:06 Uhr

Kunden von Disney Plus könnten dieser Tage Phishing-Mails bekommen (Symbolbild). Foto: obs/The Walt Disney Company GSA