USA : Der Doktor und Herr Trump

Washington In der Debatte um die Fertigstellung eines Corona-Impfstoffs legt sich der US-Präsident nun mit dem nächsten Experten an.

Es war eine schallende Ohrfeige für den Direktor der Behörde, die den Schutz vor Seuchen zu organisieren hat. „Ich glaube, er hat einen Fehler gemacht. Seine Informationen sind nicht korrekt“, wies Donald Trump den im öffentlichen Diskurs bislang eher zurückhaltenden Virologen Robert Redfield zurecht, den Leiter der CDC, der Centers for Disease Control and Prevention. Ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus werde viel früher zur Verfügung stehen, als es „der Doktor“ prophezeit habe.

Bei einer Anhörung im Senat hatte sich Redfield für seine Verhältnisse erstaunlich weit aus dem Fenster gelehnt und seinem Präsidenten dezidiert widersprochen. Nach Trumps Skizze ist bereits Mitte Oktober mit einem Vakzin zu rechnen. Käme es so, könnte der Amtsinhaber mit einer echten Erfolgsstory in die Endphase des Wahlkampfs ziehen. Seine Behauptung, dass man auf die Zielgerade der Pandemie einbiege, würde realistischer klingen. Ausgerechnet Redfield, ein Experte, der offenem Streit bisher aus dem Weg ging, hat die zweckoptimistischen Prognosen im Grunde ins Reich reinen Wunschdenkens verwiesen.

Die meisten Amerikaner, sagte er, dürften frühestens im späten Frühjahr, vielleicht auch erst im Sommer nächsten Jahres Zugang zu dem Impfstoff haben. Selbst wenn ihn die zuständige Food and Drug Administration schon bald genehmigen sollte, werde es dauern, bis er massenhaft verfügbar sein. Damit präzisierte Redfield einen Zeitplan, wie ihn die meisten seiner Kollegen in den USA für halbwegs realistisch befinden. Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, hält die Rückkehr zu einem Alltagsleben, wie man es aus Prä-Corona-Zeiten kenne, erst Ende 2021 für möglich. Vor überzogenen Erwartungen warnte am Donnerstag auch die Biotechnologie-Firma Moderna, die im globalen Wettlauf um den Durchbruch mit an der Spitze liegt. Eine erste Auswertung nach Versuchen mit rund dreißigtausend Testpersonen sei nicht vor Ende Dezember geplant, teilte das Unternehmen mit. Ob das Vakzin wirke, werde man vermutlich erst nach gründlicheren Analysen im März und Mai wissen. Fauci wiederum glaubt, dass es nach Genehmigung des Impfstoffs sechs Monate dauern kann, ehe das Gros der Bevölkerung geimpft ist.