Jubiläum : Die Tiefkühl-Pizza kommt oft aus der Region

Gleich drei große Pizza-Hersteller haben ihren Sitz in der Region und geben Tausenden Mitarbeitern Beschäftigung. Foto: Nora John

Trierweiler/Wittlich/Nonnweiler Vor einem halben Jahrhundert wurde die erste Tiefkühlpizza in Deutschland in den Ofen geschoben. Gleich drei große Hersteller kommen aus der Region und sorgen für viele Arbeitsplätze.

In fast jedem Tiefkühlfach ist sie in unterschiedlichen Ausführungen zu finden und jeder Deutsche isst sie durchschnittlich 13 Mal im Jahr: Die Pizza ist aus dem Kühlregal kaum noch wegzudenken. Dieses Jahr feiert sie Geburtstag, denn vor 50 Jahren hat Dr. Oetker die erste Tiefkühlpizza auf den deutschen Markt gebracht.

Die Pizza alla Romana, belegt mit Mozzarella, Mortadella, Provolone-Käse, Tomaten und Paprika, war 1970 die erste Tiefkühlpizza in Deutschland. Damals habe die Pizza 2,95 DM gekostet und man musste 30 bis 40 Minuten Backzeit einplanen. Ende der 1970er-Jahre produzierte Dr. Oetker laut eigenen Angaben schon 23 000 Tonnen Pizza für den deutschen Markt.

Mitte der 1980er folgte dann die Pizza Ristorante, die bis heute noch zu den beliebtesten Pizzen aus dem Dr. Oetker Sortiment gehört: „Allein im vergangenen Jahr wurden auf der ganzen Welt mehr als 300 Millionen Packungen verkauft“, gab Dr. Oetker bekannt. So wurde das Sortiment über die Jahre immer mehr erweitert und eine Reihe von unterschiedlichen Pizzen ist auch heute noch in den Tiefkühltruhen in ganz Deutschland zu finden.

Über die Jahrzehnte hat die Tiefkühlpizza bei Dr. Oetker viele Wandlungen durchlebt und unterschiedliche Geschmäcke wurden getestet. Heute gibt es laut Angaben von Dr. Oetker mehr als 400 Variationen der Tiefkühlpizza weltweit.

Seit 1980 kommen die Pizzen sogar aus der Region, als das Werk in Wittlich-Wengerohr geöffnet wurde. Mit 1400 Mitarbeitern ist Wittlich ein wichtiger Standort von Dr. Oetker – etwa ein Drittel der Beschäftigten des Konzerns in Deutschland arbeiten dort und rund eine Million Tiefkühlprodukte werden dort täglich produziert.Doch Dr. Oetker ist nicht das einzige Unternehmen, das seinen Sitz in der Region hat: Das Unternehmen Galileo aus Trierweiler produziert jährlich mehrere Millionen Mini-Pizzen und beliefert weltweit die Supermärkte und Discounter – von Deutschland über Europa bis hin in die USA und nach Australien. Vor 25 Jahren wurden dort die Anlagen für Stein- und Holzofenpizza in Betrieb genommen. Doch was macht die Produkte aus Trierweiler so besonders? Inhaber Stefano La Vecchia erzählt, dass viele der Produkte erst im Foodtruck getestet werden. Das seien Pizza-Variationen, wie beispielsweise der Pizza-Donut oder Pizza-Bagels, die schnell auf der Hand gegessen werden können. Wenn Produkte im Foodtruck gut angekommen, würden sie öfter auch ins Sortiment aufgenommen. Die Hauptproduktion bei Galileo sei jedoch eine andere: „Als Marktführer für Minipizza im private label Bereich produzieren wir knapp 300 Millionen Minipizzen im Jahr unter fremden Namen für den gesamten Lebensmittel Einzelhandel. Diese werden europaweit, sowie in die Exportmärkte USA und Australien über den Handel vertrieben“, sagt La Vecchia. Aus diesem Grund sei das Unternehmen für die 160 Mitarbeiter auch während der Corona-Pandemie ein sicherer Arbeitgeber: „Als systemrelevanter Lebensmittelproduktionsbetrieb sind wir gerade auch in Krisenzeiten ein verlässlicher und sicherer Partner und Arbeitgeber“, sagt La Vecchia.

Im benachbarten Saarland hat einer der größten Pizzaproduzenten in Deutschland seinen Sitz: Nestlé Wagner. Drei Jahre nach Dr. Oetker hat Ernst Wagner 1973 mit seinen Ideen für die Pizzaproduktion begonnen – und diese Ende der 1970er dann in größerem Maß umgesetzt. In den vergangenen Jahrzehnten wurden auch dort viele unterschiedliche Pizzen und Produkte entwickelt, die in Haushalten in Deutschland sowie international auf den Tisch kommen.

Dabei sei es wichtig, dass der Geschmack der Pizza an die Anforderungen der Kunden angepasst wird, sagt Kristin Kremer, Pressesprecherin der Nestlé Wagner GmbH.Dabei gebe es aber auch zeitlose Klassiker: „An der Salami-Pizza führte und führt in Deutschland kein Weg vorbei. Schon immer liegt dieser Klassiker mit all seinen Varianten in Deutschland klar vorne: Beim Blick auf die Geschmacksvorlieben zeigt sich, dass Salami mit fast ein Drittel Marktanteil klar die Nummer 1 bei Tiefkühl-Pizza ist und über dem Schnitt wächst“, sagt Kremer. Neben der Tiefkühl-Pizza gebe es aber auch andere Produkte, die besonders beliebt sind – je nach Anlass: „Wer zum Beispiel eine ganze Mahlzeit möchte, greift eher zur Pizza, für die Party bieten sich Piccolinis als Fingerfood an, zum Auftanken der Akkus zwischendurch passt unser Tiefkühl-Snack Rustipani und zum Federweißen schmeckt ein Flammkuchen besonders gut.“