Vor Bund-Länder-Konferenz : Dreyer pocht auf bundeseinheitliche Schritte bei Lockerungen etwa im Einzelhandel

Mainz/Berlin Vor der Ministerpräsidentenkonferenz hat die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) bundeseinheitliche Schritte bei möglichen Lockerungen etwa im Einzelhandel gefordert.

„Ich setzte darauf, dass wir in den wesentlichen Schritten bundesweit möglichst einheitlich vorgehen“, sagte Dreyer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). „Wir haben viel erreicht! Wir haben die Zahl der Neuinfektionen deutlich gedrückt“, sagte Dreyer. „Die langen Wochen des Lockdowns zehren an der Kraft und den Nerven von uns allen und an der Substanz vieler Unternehmen, vor allem im Einzelhandel.“ Es sei noch zu früh für generelle Lockerungen, dennoch sei ein bundeseinheitlicher Stufenplan wichtig, um den Menschen eine Perspektive zu geben, so Dreyer.