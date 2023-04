Kolumne Mietrechtstipp Klimaanlage für die Eigentumswohnung

Derzeit kommt immer häufiger die Frage auf, ob ein Wohnungseigentümer selbst eine Klimaanlage installieren darf. Da es sich in der Regel um sogenannte Split-Geräte, also eine Außeneinheit und eine Inneneinheit handelt, bedeutet die Installation der Außeneinheit, verbunden mit den Installationsarbeiten wie dem Durchbohren der Fassade, stets eine bauliche Veränderung an der Immobilie. Diese kann, nach neuem Recht, durch einfachen Mehrheitsbeschluss beschlossen werden. Die Gestattung der Installation der Anlage sagt aber noch nichts darüber aus, dass die anderen Eigentümer sich gegebenenfalls über den späteren Betrieb (Geräuschentwicklung /Wärmeabstrahlung) beschweren und möglicherweise auf diesem Wege die Anlage wieder verhindern können. Auch wenn man dadurch das Kostenrisiko des Einbaus demjenigen aufbürdet, der um Erlaubnis zur Installation bittet. Daher ist der Eigentümer gut beraten, wenn er vorher in Erfahrung bringt, von welchen Beeinträchtigungen der anderen Eigentümer durch diese Anlage in Gestalt von Geräuschentwicklung/Vibration, Wärmeabstrahlung und ähnlichem auszugehen ist und wenn er diese Frage möglicherweise vorab bereits mit der Wohnungseigentümergemeinschaft klärt. Ansonsten läuft er Gefahr, dass er das Gerät zwar installieren, nicht aber betreiben darf. Die getätigten Investitionen werden dadurch rückwirkend nutzlos. Ebenfalls zu bedenken ist, dass möglicherweise auch Grundstücksnachbarn durch den Betrieb der Außeneinheit gestört werden. Auch hier sind die einschlägigen DIN-Normen und Rechtsvorschriften einzuhalten Gänzlich unzulässig ist jedenfalls die Installation einer solchen Anlage, ohne die anderen Eigentümer um Zustimmung zu bitten.