Bei ärztlichen Eingriffen kann es zu Fehlern kommen. In einem Prozess in Trier soll geklärt werden, ob Behandlungsfehler zum Tod einer 19-Jährigen geführt haben. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Trier Ein 51-jähriger Arzt muss sich vor dem Trierer Landgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll Schuld sein am Tod einer 19-Jährigen.

„Gerechtigkeit.“ Das ist, was er sich von dem Prozess erwarte, sagt der Vater der 19-Jährigen, die vor acht Jahren nach einer Notfallbehandlung im Hermeskeiler Krankenhaus gestorben ist. Schuld an dem Tod der jungen Frau, die kurz vor dem Abitur stand, soll ein heute 51-jähriger Mediziner sein, der an dem besagten Abend kurz vor Weihnachten 2012 als Honorararzt zum ersten Mal Dienst in der Notaufnahme der Klinik hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mehrere Fehler bei der Behandlung der 19-Jährigen gemacht zu haben. Inwieweit alle diese angeblichen Fehler oder einer allein dazu geführt habe, dass die Schülerin am Morgen des 16. Dezember 2012 starb, dass soll in dem am Mittwoch begonnenen Prozess vor dem Trierer Landgericht geklärt werden. Fünf Gutachter, zwei Rechtsmediziner und drei Fachärzte der Uniklinik Homburg, sollen dazu beitragen eine Antwort darauf zu finden.

Eine Antwort, auf die der Vater seit acht Jahren wartet. „Ich habe meiner Tochter am Grab versprochen, eine Antwort darauf zu bekommen, was passiert ist“, antwortet er auf die Frage von Richter Peter Egnolff, was er sich denn von dem Prozess erwarte. Er wolle endlich Klarheit darüber, ob Fehler gemacht wurden oder nicht, sagt der Vater ohne besondere Emotionen und auch ohne Vorwurf in Richtung des links neben ihm auf der Anklagebank sitzenden Arztes. Mit einem Urteil könne er mit dem Kapitel abschließen. Das Kapitel, das ihn nun mehr seit so langer Zeit beschäftigt. Das das Leben seiner Familie verändert hat. Der Vater muss alleine für die von ihm erhoffte Gerechtigkeit kämpfen. Seine Frau, die Mutter der 19-Jährigen, ist vor drei Jahren gestorben.

Mit viel Fingerspitzengefühl führt der Richter durch den Prozess. Er zeigt viel Verständnis für die Haltung des Vaters. Aber auch dem Angeklagten, der leise, oft kaum verständlich spricht, lässt er den nötigen Raum für seine Aussagen, gibt ihm aber gleichzeitig auch zu verstehen, dass er die eine oder andere Äußerung, nicht nachvollziehen kann. Egnolff deutet an, dass der Prozess möglicherweise bei einem umfassenden Geständnis eingestellt werden könnte – ohne weitere Zeugen zu hören, ohne die Einschätzung der Gutachter und Sachverständigen.

Doch der Vater gibt zu verstehen, dass er damit nicht einverstanden sei. Er will vom Gericht geklärt haben, ob seine Tochter wegen Fehlern des Arztes gestorben ist. Dessen Verteidiger Bernhard Debong kündigt an, dass der Mediziner dies womöglich am nächsten Prozesstag am Freitag tun wird. In welchem Umfang, das lässt der Anwalt zunächst offen.

Zuvor hat sich der Arzt, der zuvor unter anderem als Kinderpsychologe und -Neurologe in Rumänien, später als internistischer Facharzt unter anderem in einem Trierer Krankenhaus gearbeitet hat, ausführlich zu dem geäußert, was sich in der Nacht vom 15. auf 16. Dezember 2012 ereignet hat. Dabei wird schnell klar, dass er, der damals seine erste 24-Stunden-Schicht im Hermeskeiler Krankenhaus absolviert hatte, offenbar überfordert war. Er war allein verantwortlich für internistische Notfälle, der diensthabende Oberarzt war in Bereitschaft zu Hause. Als die 19-Jährige am späten Samstagabend mit ihren Eltern wegen Atemnot und einer kurz zuvor aufgetretenen Schwellung am Hals in die Notaufnahme gekommen war, ließ der Arzt die junge Frau röntgen. Dabei stellte er einen Pneumothorax fest eine Luftansammlung im Brustkorb. Es drohte ein Lungen- oder Herzversagen. Der Arzt legte eine sogenannte Thoraxdrainage. Durch einen kleinen Schnitt an den Rippen wird ein Schlauch eingeführt. Dadurch soll die Luft aus dem Brustkorb entweichen. Laut Anklage soll der Eingriff nicht nach den medizinischen Leitlinien erfolgt sein. Genau wie die zweite, spätere Drainage, die nach Aussage des Arztes notwendig geworden war, weil der erste Eingriff nicht den erhofften Erfolg gebracht habe.

Eine Pflegerin, die an dem Abend Dienst auf der Intensivstation hatte und dem Arzt assistierte, bescheinigte vor Gericht, dass die Drainage lehrbuchhaft abgelaufen sei. Genau wie der Mediziner sagte sie, dass es dabei und danach keine Komplikationen gegeben habe. Der 19-Jährigen soll es danach zunächst besser gegangen sein. Um die Schwellung am Hals habe er sich nicht gekümmert, sagte der 51-Jährige.

Laut seiner Diagnose soll es sich dabei um ein Emphysem, einer Luftansammlung unter der Haut, gehandelt haben. Eine weitere Untersuchung habe nicht stattgefunden. Das sei möglicherweise ein Fehler gewesen, räumt der Arzt nun ein. Womöglich hätte er damit Komplikationen vermeiden können.

Er habe nicht damit gerechnet, dass sich der Zustand der Schülerin im Laufe der Nacht verschlechtert. Daher sei er überrascht und schockiert gewesen, als er am Morgen von den Pflegern der Intensivstation informiert worden sei, dass die junge Frau reanimiert werden müsse.

Er könne sich nicht erklären, wie und warum es dazu gekommen sei. Die Anklage wirft ihm vor, auch dabei Fehler gemacht zu haben, weil er keinen Luftröhrenschnitt gemacht habe, damit die 19-Jährige wieder hätte atmen können.