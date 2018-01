Elf Mafia-Verdächtige in Deutschland festgenommen

Bei einer Razzia gegen die italienische Mafiaorganisation ‘Ndrangheta in mehreren deutschen Bundesländern hat die Polizei elf mutmaßliche Mitglieder festgenommen.

Das teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Verdächtigen seien zwischen 36 und 61 Jahre alt und in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen sowie Nordrhein-Westfalen gefasst worden. Ihnen wird unter anderem Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen. Die Aktion in Deutschland steht nach Angaben des Bundeskriminalamts in Zusammenhang mit einer Razzia gegen den ‘Ndrangheta-Clan Farao-Marincola in Italien, bei der dort ebenfalls am Dienstag 160 mutmaßliche Mafia-Mitglieder festgenommen worden seien.

An der Aktion waren mehrere Spezialeinsatzkommandos beteiligt, darunter auch SEKs aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit.

(dpa)