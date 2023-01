Digitalisierung und Künstliche Intelligenz : Elf Millionen Euro Investitionen am Nürburgring: Diese Neuerungen stehen an

Elf Millionen Euro Investitionen am Nürburgring: Diese Neuerungen stehen an

Nürburg Am Nürburgring werden in den beiden kommenden Jahren insgesamt elf Millionen Euro zur völligen Digitalisierung der Nordschleife ausgegeben. Davon profitieren nicht nur Veranstalter von Rennserien. Das bedeutet die Investition für die Region.

Der Nürburgring steht vor seiner größten Investition und seiner längsten Baumaßnahme in seiner mittlerweile über 95-jährigen Geschichte. In den beiden kommenden Jahren sollen insgesamt elf Millionen Euro in die völlige Digitalisierung der über 20,83 Kilometer langen Nordschleife, des traditionellen Herzstücks der Eifel-Rennstrecke, gesteckt werden. Damit, so die Streckenbetreiber am Montag, werde die Sicherheit auf der Rennstrecke „auf ein völlig neues Level“ gehoben. Mittels Kameratechnik und künstlicher Intelligenz soll die gesamte Rennstrecke ab der Saison 2025 lückenlos überwacht werden. Profitieren sollen aber nicht nur die Veranstalter von Rennserien und Privatfahrer, sondern auch und vor allem die Industrie, die die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt regelmäßig zu Testzwecken ihrer neuesten Fahrzeuge nutzt.