Ausgleich : Doppelter Energie-Bonus: So profitieren Grenzgänger in Deutschland und Luxemburg

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erhalten wegen der stark gestiegenen Energiekosten einen finanziellen Ausgleich: die Energiepreispauschale. Grenzpendlerinnen und Grenzpendler können sogar doppelt profitieren. Foto: dpa-tmn/Catherine Waibel

Luxemburg Wer Grenzpendler in Luxemburg ist, profitiert beim Ausgleich für überteure Energiepreise gleich doppelt: In Luxemburg gibt es neun Monate den sogenannten CIE, in Deutschland später über die Steuererklärung die Energiepreis-Pauschale. Was dahinter steckt.