Wetter : Erster Sahara-Staub des Jahres und womöglich bald Frühling? So wird das Wetter

Zwei Menschen sitzen in Madrid auf einer Terrasse, während eine Wolke mit Sahara-Staub über die spanische Hauptstadt zieht. Die typische Auswirkung von Sahara-Staub ist ein roter oder orangener Himmel. (Archivbild)

In den kommenden Tagen könnte sich der Himmel rot oder orange färben: Wissenschaftler haben den ersten Sahara-Staub in diesem Jahr über Europa entdeckt. In einer Region ist er schon angekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist über Europa eine große Menge an Sahara-Staub festgestellt worden. Das teilte der EU-Atmosphärendienst Copernicus am Dienstag mit. Demnach könnte der Staub aus Nordafrika bereits in den kommenden Tagen Mittel- und Osteuropa erreichen, nachdem er die Iberische Halbinsel und Frankreich überquert hat, wie aus Copernicus-Vorhersagen hervorgeht.

„Die typische Auswirkung ist ein roter oder orangener Himmel, aber es gibt auch das Potenzial von Auswirkungen auf die Luftqualität am Boden, besonders in Portugal und Spanien“, sagte der leitende Copernicus-Wissenschaftler Mark Parrington. Bei der Iberischen Halbinsel ist der Staub laut Copernicus bereits eingetroffen.

Die Auswirkungen von Sahara-Staub könnten die menschliche Gesundheit und den Energiesektor beeinträchtigen, hieß es in der Mitteilung weiter. So könnten etwa Allergien verstärkt werden. Die Staubpartikel in der Atmosphäre könnten auch die Generierung von Solarenergie beeinträchtigen.

Wer rötlichen Saharastaub auf dem Auto hat, wäscht diesen am besten zeitnah ab. Und zwar mit viel Wasser, rät der Auto Club Europa (ACE). Das gilt auch für die Scheiben, die so schnell wie möglich sauber sein müssen, damit die Sicht nicht behindert wird. Am besten eignet sich eine Waschanlage.

Saharastaub kann mehrfach im Jahr auch über Deutschland hinweg wehen. „Dabei handelt es sich um feine Sandkörner, die je nach Beschaffenheit und Lichteinfall wie ein Brennglas wirken können“, sagt Jeannine Rust vom ACE. Ist das Auto ohnehin schon dreckig, verstärkt sich der Effekt, denn weiterer Staub kann dann noch besser auf den Oberflächen haften und den Lack schädigen.

Saharastaub auf dem Auto: Gründliche Vorwäsche gegen Kratzer

Sollte die Scheibe schon so stark verschmutzt sein, dass die Sicht eingeschränkt wird, spült man sie vor der Fahrt zur Waschanlage mit klarem Wasser ab. Vor Ort ist dann eine gründliche Vorwäsche nötig.

„Am besten per Hand und nur mit reichlich Wasser, also ohne Bürsten oder Lappen“, sagt Rust. Bestens geeignet dafür sei ein Dampfstrahler. Die automatisierte Vorwäsche als Bestandteil des Waschprogramms reiche dagegen aber nicht aus.

Keine gute Idee: Ohne Wasser putzen

Nie trocken wischen: Ein Lappen etwa könne dann wie Schmirgelpapier auf dem Lack wirken und Kratzer hinterlassen. Schlieren die Scheibenwischer mit Sandpartikeln über die Scheibe, können die Gummilippen Schaden nehmen und schlimmstenfalls auch Kratzer auf der Scheibe entstehen.

Und wie wird das Wetter?

Der Februar 2023 ist schon 3,1 Grad wärmer als das Klima mitte der Jahre 1961 bis 1991. Der Monat entwickelt sich genauso wie von den langfristigen Wettermodellen vorhergesagt. Statt arktischem Winter mit viel Schnee ist das genaue Gegenteil eingetreten. Es ist mal wieder ein rekordverdächtig milder Monat geworden. So hatte es der Langfristtrend vom US-Wetterdienst NOAA schon im vergangenen Sommer 2022 in seinen Prognosen angedeutet. Und was passiert nun am kommenden Wochenende? Es wird etwas kühler und es kann Schneeregen und Schneeschauer geben, teilweise auch Graupelschauer und kurze Gewitter. Der Regen könnte dann auch den Saharastaub zum Teil wieder aus der Luft spülen. Gefühlt wird das bei nasskalten 2 bis 7 Grad ein riesiger Wettersturz werden, letztlich ist es aber für die aktuelle Jahreszeit immer noch zu warm.

In den tiefen Lagen wird es weder Dauerfrost, noch eine geschlossene Schneedecke geben. Nur in den Mittelgebirgen kann es stellenweise auch mal weiß werden. Ab Dienstag nehmen die Sonnenanteile wieder deutlich zu und am Tag kann es sogar bis zu 11 oder 12 Grad werden. Nachts ist noch leichter bis mäßiger Frost möglich. Die neusten Berechnungen deuten sogar auf eine noch stärkere Erwärmung zum 6. oder 7. März hin. Milde Luftmassen könnten die Mitte und den Süden Deutschland fluten. Tageswerte um 15 bis 21 Grad wären dann möglich. Doch noch heißt es abwarten, ob sich da tatsächlich der Vollfrühling durchsetzen kann“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

(dpa)