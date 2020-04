Europa : Wiederaufbaufonds statt Corona-Anleihen?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (rechts) nimmt an der Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Ländern teil. Foto: AP/Ian Langsdon

Brüssel EU-Staats- und Regierungschefs verhandeln über Hilfen nach dem Ende der akuten Krise.

Von Markus Grabitz

Die EU-Kommission soll nun erst einmal ein Konzept für den Wiederaufbau-Fonds erarbeiten. Viele Fragen sind ungeklärt. Zum Beispiel: Sollen die Hilfsgelder zurückgezahlt werden, wie die Nordeuropäer dies wollen?

Es stand schon vor dieser vierten Video-Schaltkonferenz der Staats- und Regierungschefs in Corona-Zeiten fest, was das dürre Ergebnis dieses Gipfels werden würde. Die 27 würden keine Beschlüsse fassen. Es würde also auch kein Gipfel-Dokument geben. Vielmehr würde der Gastgeber, der ständige Ratspräsident Charles Michel, einen Brief an die Kommission schreiben. Der Brief soll einen Arbeitsauftrag enthalten: Die Von-der-Leyen-Kommission soll einen Vorschlag für einen Wiederaufbau-Fonds ausarbeiten. Wie Michel, der zusammen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als einziger im Ratsgebäude ausharrte, vorab an die Staats- und Regierungschefs geschrieben hatte, solle die Kommission „die genauen Anforderungen“ an den Wideraufbaufonds analysieren und außerdem erklären, wie der Wiederaufbaufonds in den EU-Haushaltsrahmen (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 eingebettet werden soll.

Soweit das Drehbuch für das Treffen. Es sah keine Debatte über das Thema vor, das in den vergangenen Wochen für so viel Ärger zwischen den Hauptstädten gesorgt hatte: die leidigen Corona-Anleihen. Also die gemeinsam von den Euro-Ländern zu begebenen Anleihen, die die Südeuropäer unbedingt durchdrücken wollen, um sich selbst nicht noch höher zu verschulden. Die Anleihen also, die die „sparsamen vier“ EU-Länder – Deutschland, Niederlande, Finnland und Österreich – unbedingt vermeiden wollen, weil sie der Einstieg in die Vergemeinschaftung von Staatsschulden wären.

Vorab wusste niemand, ob das Drehbuch aufgehen würde. Vor allem Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte wurde zugetraut, dass er weiter auf Corona-Anleihen bestehen würde. Dabei hatte es zahlreiche Telefonate in den vergangenen Tagen gegeben, die ihn von der Aussichtslosigkeit der Idee überzeugen sollten. Länder wie etwa Frankreich und Spanien hatten als Alternative zu den leidigen Corona-Anleihen Konzepte erarbeitet. Aus Sicht der „Sparsamen Vier“ laufen alle Vorschläge auf eine Vergemeinschaftung der Schulden hinaus und sind damit chancenlos.

Nun also soll ein Wiederaufbaufonds gebildet werden, der an den mehrjährigen EU-Haushaltsrahmen (MFR) angedockt wird. Bis der Fonds Gestalt annimmt, müssen noch viele Fragen geklärt werden. Wie viel Geld ist überhaupt nötig? Wie soll das Geld eingesammelt werden? Nach welchen Kriterien soll das Geld verteilt werden? Soll das Geld in Form von Zuschüssen oder in Form von Krediten an die bedürftigen Länder gehen?

Niemand rechnete damit, dass Fragen, deren Antworten in den nächsten Jahren weitreichende finanzielle Konsequenzen haben, innerhalb einer Videoschaltkonferenz zu klären sind. Wie Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung sagte, befindet man sich nicht am Ende der Corona-Krise, sondern erst ganz am Anfang. Niemand weiß, ob im weiteren Verlauf nicht noch Länder mit voller Wucht von der Krankheit getroffen werden, die derzeit noch glimpflich davonkommen. Niemand weiß, ab wann der Tourismus wieder hochfahren kann und Hilfen etwa für Restaurants und Hotels in den Mittelmeerländern gebraucht werden.

Italien und andere südeuropäische Länder, die schon jetzt hoch verschuldet sind, wollen keine weiteren Kredite, sondern die Gelder aus dem Fonds geschenkt bekommen. Die nordeuropäischen Länder sind für Kreditlösungen.