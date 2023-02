Luftfahrtindustrie : Millionenauftrag für Airbus-Zulieferer

Bei Euro Composites in Echternach werden nicht nur die Wabenpaneele für Flugzeuge, Züge oder Schiffe produziert, sondern auch zusammengebaut. Foto: Euro Composites

Echternach/Bitburg Mit seinen Leichtbau-Produkten gehört das Unternehmen Euro-Composites in Echternach und Bitburg nicht nur zu den Weltmarktführern. Mit dem Wabenbau hat der Spezialist für Luftfahrt, Weltraum und Wehrtechnik nun für rund 75 Millionen Euro den größten Auftrag in seiner Geschichte ergattert – für die Umrüstung Tausenden Airbus-Flugzeugen.

Es ist der größte Firmenauftrag in der fast 40-jährigen Unternehmensgeschichte und einer, der die Luftfahrt ein Stück weit verändern wird: Euro-Composites mit Hauptsitz im luxemburgischen Echternach und Standorten in Bitburg und Culpeper (Virgina, USA) liefert in den kommenden zwei Jahren bis 2025 für rund 75 Millionen Euro Wabenprodukte an die Elbe Flugzeugwerke (EFW) in Dresden.

Die EFW sind das Kompetenzzentrum für Flugzeugumrüstungen des Herstellers Airbus und jenes für Leichtbaukomponenten. Und EFW wird die Produkte von Euro-Composites etwa für Bodenpaneele in allen 12.000 Airbus Flugzeugen einsetzen. Mit seinen 2.000 Beschäftigten ist die EFW Spezialist für die Umrüstung von Airbus-Passagierflugzeugen in Fracht- und Tankflugzeuge, aber auch für die Innenausstattung von Raumfahrttechnik. „Wir freuen uns sehr, einen weiteren Schritt in unserer langjährigen, engen Zusammenarbeit mit Euro-Composites zu gehen“, sagt der EFW-Chef Jordi Boto. Damit würden auch die gemeinsamen „Innovationsaktivitäten zu Wabentechnologien für die Luftfahrtindustrie gestärkt“.

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren zusammen, Rolf Mathias Alter, 89-jähriger Firmengründer und Präsident von Euro-Composites (EC) bezeichnet EFW als „traditionellen Großkunden. Mit dem Auftrag von über 80 Millionen Dollar (75 Millionen Euro) zur Lieferung von Wabenprodukten für die Luftfahrtprodukte der EFW haben wir den mit Abstand größten Auftrag in unserer Firmengeschichte erhalten, in der wir seit über drei Dekaden die Luftfahrtindustrie beliefern“, sagt er.

Der Global Player aus Echternach, der auch wegen des Eifeler Standorts in Bitburg viele seiner knapp 1.100 Beschäftigten aus der Region Trier rekrutiert, ist mit seiner Waben-Sandwich-Technologie Weltmarktführer.

1984 von Rolf Mathias Alter auf dem Firmengelände der früheren Firma Monsanto gegründet, hat Euro-Composites in den kommenden Jahren einiges vor. Die Expansionsstrategie bis 2030 sieht nicht nur Investitionen bis zu 150 Millionen Euro und neue Jobs für bis zu 750 Menschen vor, davon allein 450 in Echternach. Auf einer Produktionsfläche von mehr als 60.000 Quadratmetern entsteht zudem ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, ein Space Center für die Produkte in der Raumfahrtindustrie und ein Defense Center für die Produkte in der Rüstungsindustrie. Zudem wird die Produktion legierter Aluminiumwaben für Satelliten, Raketen und Militärfahrzeuge ausgebaut, bei denen Euro-Composites weltweit eine Sonderstellung einnimmt.

Doch wie entsteht die Wabenbautechnik? Im Schnitt produziert das Unternehmen in Echternach im Drei- bis Vier-Schicht-Betrieb rund 10.000 Kuben pro Jahr à zwei mal drei Meter. Dabei werden spezielle synthetische Papiere geschnitten, mit Klebstofflinien beschichtet, gestapelt, gepresst und auseinandergezogen: So entsteht die Wabenstruktur. In Phenolharz mehrfach getränkt, ausgehärtet und in Scheiben geschnitten, entstehen so extrem leichte, aber ungewöhnlich beständige formbare und zugleich belastbare Bauteile. In Flugzeugen, Zügen und Schiffen finden sich diese in Bordküchen, Toiletten, Innenverkleidungen und Fußböden. Denn überall dort, wo jedes Gramm und Kilo weniger zu einer schnelleren Fortbewegung führt, sind die ultraleichten Verbundwerkstoffe von Euro-Composites gefragt.

Ähnliche Wabenprodukte fertigt das Unternehmen auch aus Kunststoff sowie aus Aluminium im Bitburger „Aluminium Center“, wo Euro-Composites zuletzt gut 30 Millionen Euro in eine neue Halle investiert hat.

Das Hauptquartier von Euro Composites in Echternach. Foto: Euro Composites