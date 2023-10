Wie viel ein Ticket dann kostet Eintrittspreise für den Europa-Park Rust werden 2024 teurer

Ab 2024 müssen sich Besucherinnen und Besucher des Europa-Parks Rust auf weitere Preissteigerungen einstellen. Laut Onlinebuchungssystem kostet ein Standardtagesticket in Deutschlands größtem Freizeitpark ab dem 23. März 2024 und abhängig vom Wochentag zwischen 61,50 Euro und 69,50 Euro – das entspricht einem Plus von fast sieben Prozent. Bis zum 7. Januar 2024 muss man dafür noch zwischen 57,50 Euro und 65 Euro berappen. Als Erwachsene gelten in dem Park alle Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren. Die letzte Preiserhöhung lag Anfang 2023 bei etwa fünf Prozent. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.