Ticker : Liveticker: Europa- und Kommunalwahlen

Liveblog Brüssel Die Europawahl ist in vollem Gange. Deutschland wählt wie die meisten anderen EU-Staaten zum Abschluss am Sonntag, wenn gleichzeitig in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen stattfinden. Wir berichten im Liveticker von wichtigen aktuellen Entwicklungen und Ergebnissen bei Europawahl und Kommunalwahl.

Bis zum Sonntag können bei der Superwahl mehr als 400 Millionen Menschen in den 28 EU-Mitgliedstaaten 751 neue EU-Abgeordnete bestimmen. Deutschland wählt wie die meisten anderen EU-Staaten zum Abschluss am Sonntag.

Wir berichten aktuell hier im Liveticker über die wichtigsten Ergebnisse und Nachrichten und bieten am Superwahlsonntag insbesondere auch ein umfassendes Angebot zur Kommunalwahl in der Region Trier.