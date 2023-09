Beschäftigte als Mensch im Mittelpunkt Arbeit auf Augenhöhe: Was der Eurostrand Leiwen anders macht

Warum gehen Sie jeden Tag zur Arbeit, zu just dieser Arbeitsstelle? Was macht Sie aus? Wer braucht Sie? Und warum sind Sie dort, wo Sie arbeiten, wichtig? Fragen, die sich selten Beschäftigte und Vorgesetzte stellen. Das Erlebnisland Eurostrand in Leiwen, in der Region den meisten eher als Party-, Gruppenreisen- und Ferienhochburg bekannt, hat sich und seinen mehr als 450 Beschäftigten genau diese Fragen gestellt. Und damit Potenziale aus den Beschäftigten gehoben, die in Zeiten, wo die meisten Betriebe unter dem Fachkräftemangel ächzen, neue Möglichkeiten schaffen.