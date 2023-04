Misbrauch in der Kirche Bistum landet Coup: Ex-Generalstaatsanwalt Brauer soll Skandalfall Dillinger aufklären

Diese Neuigkeit gab der Chef der Aufarbeitungskommission, Gerhard Robbers, bekannt. Mit dieser Entscheidung sollen auch Missverständnisse ausgeräumt werden, sagte Robbers. Der ehemalige Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer ist erst seit Januar im Ruhestand. Vor seiner Zeit in Koblenz war er Chef der Trierer Staatsanwaltschaft. Der 66-Jährige gilt als unabhängiger und kompetenter Jurist. In einem Telefonat mit unserer Redaktion sagte Brauer, er müsse sich im Fall Dillinger zunächst einmal einen Überblick verschaffen. Vor seiner Zusage an Robbers und Generalvikar von Plettenberg habe er sich zwei Tage Bedenkzeit erbeten.