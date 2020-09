Nürburgring-Affäre : Achterbahnfahrt ins Gefängnis

Der ehemalige Finanzminister Ingolf Deubel (SPD, links) steht Anfang des Jahres nach der Urteilsverkündung neben seinem Anwalt. Foto: dpa/Thomas Frey

Koblenz Ex-Minister Deubel (SPD) muss hinter Gitter und verliert wohl seine Pension. Zum Verhängnis wurden ihm teure Träume am Nürburgring.

Es war ein wackliges Luftschloss, das die SPD-geführte Landesregierung im Juli 2009 in der Eifel baute und das später mit aller Wucht zusammenkrachen sollte. Mit Glanz, Gloria und Boris Becker als Botschafter stellte Ex-Ministerpräsident Kurt Beck den Freizeitpark am Nürburgring vor. Der Traum: Hotels, eine Großraumdisco und die schnellste Achterbahn der Welt sollten jährlich Scharen von Touristen in die Eifel locken. Doch ein Finanzcrash überschattete bereits den offiziellen Festakt.

Ein Teil des später insgesamt 330 Millionen Euro teuren Ausbaus, den ein privater Investor zahlen wollte, war geplatzt. Das Land war auf Betrüger reingefallen. Schecks über 100 Millionen US-Dollar waren nicht gedeckt, der echte Kontostand des vermeintlichen Gönners betrug 57 Dollar und 18 Cent, ein angeblich hinter der Firma steckender Milliardär bestritt, je vom Nürburgring-Projekt gehört zu haben. Die Affäre beschäftigte die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz bis ins Jahr 2014, als Beck-Nachfolgerin Malu Dreyer gar das Kabinett umbildete.

EXTRA Der Skandal um den Nürburgring Vor gut zehn Jahren bricht das Konstrukt der Privatfinanzierung des Freizeitparks am Nürburgring in der Eifel spektakulär in sich zusammen. Ein kurzer Überblick: Nach dem Scheitern der Privatfinanzierung tritt im Juli 2009 der rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) zurück. Kurz darauf wird der überdimensionierte Freizeitpark in Betrieb genommen. Für den ehemaligen Minister hatte das wirtschaftliche Desaster allerdings ein juristisches Nachspiel: Das Landgericht Koblenz hatte den deutschen Ex-Politiker aus Bad Kreuznach bereits 2014 zu dreieinhalb Jahren Haft mit Blick auf den Nürburgring-Ausbau verurteilt.

2015 hob der Bundesgerichtshof (BGH) dieses erste Urteil teils auf: Das Gericht habe in zehn Fällen nicht rechtsfehlerfrei die Gefährdung von Landesvermögen begründet. Nun musste eine andere Kammer, die 10. Strafkammer, in Koblenz eine Gesamtstrafe für eine uneidliche Falschaussage Deubels vor dem einstigen Untersuchungsausschuss Nürburgring und vier weitere Fälle von Untreue bilden.

Anfang 2020 endete vor dem Landgericht ein Verfahren mit einem etwas milderen Urteil, das der Bundesgerichtshof bestätigte. Der Landesrechnungshof bezifferte den Schaden der Nürburgring-Affäre für den Steuerzahler auf fast 500 Millionen Euro.

Am Dienstag holte der Skandal die Landesregierung erneut ein. Ingolf Deubel, 2009 als Finanzminister zurückgetreten und in der Nürburgring-Affäre wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage zu zwei Jahren und drei Monaten verurteilt, scheiterte mit seiner Revision und muss wohl in Haft. Der Bundesgerichtshof (BGH) habe diese als unbegründet verworfen, teilte der Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Harald Kruse, am Dienstag mit. Wann der 70-Jährige wo hinter Gitter muss, ist noch unklar. „Es wird eine Zeit dauern“, sagte der Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen.

Der Beschluss des BGH vom 18. August war nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag bei ihr eingegangen. Nun gehe die Akte zum Landgericht, um den Rechtskraftvermerk zu bekommen, dann wandere sie zur Vollstreckungsabteilung der Staatsanwaltschaft, wo alles geprüft werde, erklärte Wissen. Anschließend bekomme Deubel eine Ladung mit Termin und Ort für seinen Haftantritt. Aus justiznahen Kreisen heißt es, der Ex-Minister könnte für einen offenen Vollzug in Frage kommen. Dann müsste er nur im Gefängnis schlafen, das vielleicht nicht mal das größte Problem des Sozialdemokraten ist.

Denn Deubels Revision hatte ihn nicht nur bisher vor dem Gefängnis bewahrt, sondern auch vorerst den weiteren Bezug seiner Beamtenpension von monatlich etwa 6700 Euro ermöglicht. Mit der Rechtskraft des Urteils wird er sie wohl verlieren. „Das Landesamt für Finanzen wird die notwendigen Schritte einleiten“, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei in Mainz auf Anfrage.

Im letzten Prozess Ende Januar hatte die Vorsitzende Richterin Monika Fay-Thiemann gesagt, ein Verlust seiner Pension wäre für Deubel ein „ganz erheblicher Nachteil“, eine nachversicherte Rente läge aber immer noch über dem Durchschnitt in Deutschland. Beobachter sprechen zugleich von immensen Prozesskosten, die Deubel zahlen müsse. Möglicherweise fordert das Land gar noch Geld zurück. „Im Hinblick auf mögliche Regressansprüche und mögliche Rückforderungen des Darlehens zur Prozesskostenhilfe bleibt der Fortgang des noch abgetrennten Verfahrens abzuwarten“, heißt es aus der Staatskanzlei.