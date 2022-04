Heizkosten : Tipps für die neue Heizungsanlage

Trier Die steigenden Energiekosten und die Diskussion um den Energiemix der Zukunft lassen viele Verbraucher über eine neue Heizungsanlage nachdenken. Hilfe und Anregungen konnten sie sich dabei bei der TV-Telefonaktion holen.

Der Ansturm bei der jüngsten Telefonaktion des Volksfreunds war riesig. So groß, dass viele Anrufer nicht direkt ihr Anliegen mit einem der drei Experten besprechen konnten. Doch die wichtigsten Fragen und Antworten finden die TV-Leser hier.

Energieberaterin Dipl. Ing. Teresa Niewiadomski: Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG-EM) werden neben Maßnahmen zum Wärmeschutz besonders auch die Heizungserneuerung gefördert. Voraussetzung ist, die neue Heizung nutzt erneuerbare Energien. Hierzu gehören Biomasseheizungen wie Pelletkessel und Wärmepumpen. Der Zuschuss beträgt 35 Prozent der förderfähigen Kosten. Für den Austausch einer Ölheizung gibt es zusätzlich eine Austauschprämie in Höhe von 10 Prozent, so dass die Förderung in diesem Fall insgesamt 45 Prozent der Investitionskosten beträgt. Wichtig: Der Antrag muss vor Beginn der Maßnahme beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden. Über die technischen Anforderungen, deren Einhaltung später auch nachzuweisen ist, sollte sich im Vorfeld gut informiert werden.