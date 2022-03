Trier : Papa, was ist Krieg?

Foto: THOMAS LANGENS

Trier Heute TV-Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr: Expertinnen geben Tipps, wie man mit Kindern und Jugendlichen über die aktuelle Situation in der Ukraine sprechen kann.

Viele Erwachsene stehen gerade vor diesen Fragen: Wie spreche ich mit meinem Kind über den Krieg? Sollen die Schreckensnachrichten aus der Ukraine überhaupt Thema in der Familie sein? Es wird aktuell kaum zu verhindern sein, dass die jüngsten in den Familien mitbekommen, dass seit dem 24. Februar Krieg in Europa ist.

Ab welchem Alter haben Kinder überhaupt ein Bewusstsein für das, was sie über die Kämpfe und Not in der Ukraine aufschnappen? Wie kann man ihnen erklären, was Krieg ist? Wie können Erwachsene den Ängsten von Kindern und Jugendlichen begegnen? Sollte man den Krieg von sich aus ansprechen oder warten, bis das Kind oder der Jugendliche danach fragt? Dies sind weitere Beispielfragen, die Erwachsene derzeit beschäftigen können.

Außer der Reihe und aus aktuellem Anlass bietet der Trierische Volksfreund heute eine Telefonaktion an, damit Eltern persönlich mit Expertinnen am TV-Telefon sprechen können.Wenn Sie Fragen rund um das Thema „Wie mit Kindern und Jugendlichen über Krieg reden?“ haben, rufen Sie von 17 bis 19 Uhr an:

Für Sie am Telefon:

Yvonne Eltze, Telefon 0651/7199-194, ist Diplom-Psychologin der der Lebensberatung des Bistums Trier in Gerolstein.

Anne Feld, Telefon 0651/7199-195, ist Psychologin (M.Sc.), Psychologische Psychotherapeutin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Weiterbildungsstudiengang und in der Hochschulambulanz.

Silke Kistinger, Telefon 0651/7199-196, ist Psychologin (M.Sc.), Psychologische Psychotherapeutin und Stellvertretende Leiterin des Weiterbildungsstudiengangs Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der Universität Trier sowie Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Weiterbildungsstudiengang und in der Hochschulambulanz.

Nina Fritz, Telefon 0651/7199-197, ist Psychologin (B.Sc.) bei dem Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais e.V. in Trier.

