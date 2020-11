Faktencheck : Sind die Virologen in zwei große Lager gespalten?

Sind die Virologen in zwei große Lager gespalten?

Berlin Manch einer meint, kritische Stimmen von Virologen zu Corona-Maßnahmen würden nicht ausreichend abgebildet. Dabei ist eher das Gegenteil der Fall.

Es gibt von verschiedenen Seiten Kritik an den Beschränkungen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie. Aber tatsächlich auch von einem großen Teil der Virologen?

BEHAUPTUNG: Die Virologen sind hinsichtlich des Umgangs mit der Coronakrise in zwei große Lager gespalten.

FAKTEN: Die Gesellschaft für Virologie (GfV) schreibt in einer aktuellen Stellungnahme, dass sie die derzeit geltenden Corona- Maßnahmen in Deutschland für „erforderlich und notwendig“ hält. Unterzeichnet haben sie eine Vielzahl von Virologinnen und Virologen, darunter Christian Drosten von der Berliner Charité. „Wir distanzieren uns von der Art und Weise, wie verschiedene Vorschläge zur Pandemieeindämmung vorgebracht werden und auch von einigen Inhalten“, so die GfV. Explizit erwähnt wird die Darstellung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).