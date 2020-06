Faktencheck : Taugen Visiere als Ersatz für die Atemschutzmaske?

US-Präsident Trump trägt während eines Rundgangs in einem Ford-Werk im US-Bundestaat ein Gesichtsvisier. Foto: Daniel Mears/Detroit News/AP/dpa

Berlin Wer keine Lust auf Maske hat, greift in der Corona-Krise eben zum Visier. Doch helfen die beliebten Plastikkonstruktionen bei der Eindämmung des Virus?

Während etwa das Bundesland Hessen die Gesichtsschilde in seiner Corona-Verordnung ausdrücklich erlaubt, gelten sie in Baden-Württemberg offiziell nicht als Maskenersatz. Was sagt die Wissenschaft dazu?