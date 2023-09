Als eines der ersten Bargeldlos bezahlen: Das ist auf diesem Volksfest in der Region erstmals möglich

Fell · Kein Kramen nach Münzen und Scheinen in der Hosentasche, keine Geldkassetten: Am kommenden Wochenende können Besucher auf einem Fest im Kreis Trier-Saarburg erstmals auch mit Karte zahlen. Damit sind die Veranstalter einer der ersten in der Region.

14.09.2023, 09:01 Uhr

Testen erstmals auf einem Volksfest bargeldloses Zahlen: Günter Kronz (UG Feller Markt), Gerd Müller (Bitburger Braugruppe), Alfons Rodens (Ortsbürgermeister Fell), Marc Blumberg (Unzer) und Gottfried Schmitt (UG Feller Markt). Foto: Harald Thul

Wer kennt das nicht? Man möchte auf dem Fest eine Getränke-Runde ausgeben – und hat kein Bargeld mehr im Portemonnaie. Nachschub von Noten und Münzen: Fehlanzeige. Und auch wer schon mal bei einem Fest geholfen hat, wird sich wohl oder übel mit dem Nachschub von Münzgeldrollen, Wechselgeld und dem Abtransport der Einnahmen beschäftigt haben. Nicht immer eine sichere und richtig abgesicherte Beschäftigung.