Gesellschaft : Feste Frauenquote ist bei Politikern im Land umstritten

Trier Rheinland-pfälzische Grüne und Sozialdemokraten liebäugeln mit einem Paritätsgesetz, das es in anderen Bundesländern schon gibt. Aber die juristischen Hürden sind hoch.

Der Frauenanteil im Mainzer Landtag liegt aktuell bei knapp 33 Prozent, in den rheinland-pfälzischen Kommunalparlamenten ist der Frauenanteil mit durchschnittlich unter 20 Prozent sogar noch deutlich geringer. Könnte ein sogenanntes Paritätsgesetz, wie es Brandenburg oder Thüringen inzwischen auf den Weg gebracht haben, daran etwas ändern? In den beiden ostdeutschen Bundesländern sind die Parteien künftig bei Landtagswahlen verpflichtet, gleich viele Frauen und Männer auf ihren Landeslisten zu nominieren. Aktuell liegt der Anteil an Parlamentarierinnen etwa in Brandenburg bei 39 Prozent.

Der Frauenanteil in den Landesparlamenten ist sehr unterschiedlich. Er schwankt zwischen 40,6 Prozent in Thüringen und 24,5 Prozent in Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz liegt mit knapp 33 Prozent im Mittelfeld. In etwa der Hälfte aller Landesparlamente ist der Frauenanteil geringer als im Bundestag (31,1 Prozent).

Bei anderen Parteien hält sich die Begeisterung für ein Paritätsgesetz in Grenzen. „Wir regeln und organisieren das subsidiär und nicht per Gesetz“, sagt CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner. So sollten beispielsweise Frauen an Parteiämtern in der CDU und an öffentlichen Mandaten zu mindestens einem Drittel beteiligt sein.