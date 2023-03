Zuletzt in Temmels Wieder Geldautomat in der Region Trier gesprengt: Wer sind die Täter?

Ungeachtet mehrerer landesweiter Kontrollaktionen der rheinland-pfälzischen Polizei und einiger Festnahmen gehen die Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten weiter. In der Nacht zum Montag jagten unbekannte Täter einen Geldautomaten in Temmels (Kreis Trier-Saarburg) in die Luft. Damit gab es in den ersten drei Monaten schon 18 Anschläge auf Bankautomaten in Rheinland-Pfalz, fünf mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.