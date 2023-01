Luxemburg : Luxemburg bleibt das Bankenparadies

Luxemburg Die Luxemburger Finanzindustrie stellt knapp 30 Prozent aller Arbeitsplätze im Großherzogtum. Banken leisten mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in der Branche: Sie zahlen 2,7 Milliarden Euro Steuern.

Nach dem jüngsten Bericht der Wirtschaftsförderungsagentur Luxembourg for Finance und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte schafft die Branche zudem weitere Zehntausende Jobs, die direkt oder indirekt mit anderen Branchen der Luxemburger Wirtschaft zusammenhängen. Dieser „Trickle-Down“-Effekt sorgt dafür, dass für jede Stelle in der Finanzindustrie weitere 1,1 Arbeitsplätze bei Friseuren, Restaurantmitarbeitern, Immobilienhändlern, Lehrern, Schreinern oder Ärzten geschaffen werden.

Dabei ist das von den Banken verwaltete Vermögen zuletzt stark gestiegen – allein im Jahresvergleich des drittel Quartals 2022 zum Vorjahreszeitraum um 9,5 Prozent. Die Zahl der Banken ist dagegen mit minus drei – unter anderem die russische RCB Bank und JP Morgan – auf 121 leicht rückläufig. Die Zahl der direkt bei den Banken Beschäftigten ist jährlich um plus 2,5 Prozent in den Jahren von 2011 bis 2021 gewachsen. Zum Abschluss der Studie Ende 2021 arbeiteten 64.592 Menschen allein beiden Banken, vor allem in für Audits, Beratungen und Rechtsdienste.

Noch höher als das Wachstum der Beschäftigung liegt das Wachstum der Wertschöpfung. Heißt: Mit jedem neuen Job in der Finanzindustrie wächst Luxemburgs Wirtschaft etwas stärker als es in anderen Branchen der Fall ist, nämlich um 5,2 Prozent pro Jahr. In dem Bericht heißt es: „Die Wertschöpfung des Finanzsektors pro Beschäftigten ist im Durchschnitt etwa doppelt so hoch wie in den anderen Wirtschaftssektoren.“