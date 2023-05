Kolumne Hauptsache gesund! So leben Sie Leben mit Krebs

Und sie scheinen sich bei vielen Menschen in ihrem Verlauf als Patient zu wiederholen, unabhängig von der individuellen Situation. Es ist sehr verständlich, sich über die eigene Erkrankung und die Therapiemöglichkeiten selbst informieren zu wollen. Ein Stück Handlungsfähigkeit in seiner Situation zu bekommen, zu verstehen, worum es geht, auf Augenhöhe mit seinen behandelnden Ärzten kommunizieren zu können, nicht so ausgeliefert zu sein. Vielleicht war manchmal auch das ärztliche Gespräch und der damit verbundene Gehalt an Informationen mangelhaft. Man möchte es verständlicherweise genauer wissen. Ein Blick ins Internet macht einem dies heutzutage (vermeintlich) einfach. Die Krankheit oder das Medikament in Google eingeben und los geht es. Ich glaube, fast alle meine Patienten oder deren Angehörige haben dies schon gemacht, und es ist aus dem klinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Meist landet man nicht dort, wo man hinmöchte. Wer Google kennt, weiß, was ganz zu Anfang kommt: Anzeigen von Internetseiten, die ein Doc im Wort haben, die „neuesten Medikamente“, Chat-Rooms und so weiter. Wenn man Pech hat, landet man im Halbwissen und im Reich der Desinformation.