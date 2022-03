Trier : Immer mehr Flüchtlinge kommen: Land mietet Hotels in der Region an

Trier Die fünf großen Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz sind voll. In Hermeskeil entsteht eine zusätzliche Halle, in Trier wird eine Schulturnhalle als Notunterkunft vorbereitet.

Immer mehr Flüchtlinge kommen in Folge des Krieges in der Ukraine auch in Rheinland-Pfalz an. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) des Landes an den fünf Standorten sind deshalb mittlerweile voll. Das hat die Vize-Präsidentin der Aufsichts- und Diensteistungsdirektion, Begoña Hermann, am Mittwoch in Mainz mitgeteilt. Die Standorte seien zwischen 92 und 95 Prozent belegt, sagte sie. Eine hundertprozentige Auslastung sei nicht möglich, da es immer eine Bettenreserve für spontan Ankommende sowie Corona-Fälle geben müsse. Derzeit befinden sich nach Angaben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums etwa 1900 Menschen in den Einrichtungen. Wegen der Platznot will das Land nun so schnell wie möglich Hotels anmieten. In Bitburg soll es Platz für 300 Personen im „Youtel“ geben, in Bernkastel-Kues Platz für 500 Personen im „Hotel Moselpark“. Einen konkreten Zeitpunkt gibt es noch nicht.