Urlaub : Luxemburger Flughafen in den Sommerferien: Mehr Personal bei mehr Flugbetrieb

So leer wie auf diesem Foto ist der Flughafen am Luxemburger Findel derzeit im Sommergeschäft selten. Foto: Flughafen Luxemburg

Luxemburg An vielen europäischen Flughäfen kommt es in den Sommerferien zu Staus und Stress. So ist die Lage am Luxemburger Flughafen.