Öffentlicher Dienst : Grüne fordern mehr Geld für Grundschullehrer

Eine anspruchsvolle Aufgabe für Lehrer: Deshalb fordert der Landtagsabgeordnete Daniel Köbler eine bessere Bezahlung für die Pädagogen in Grundschulen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Trier/Mainz Abgeordneter im Landtag fordert, den Sold auf den Level von Gymnasien & Co. zu heben. Bildungsministerin Hubig (SPD) lehnt das ab.

Die Corona-Krise stellte Grundschullehrer auf eine harte Probe. Sie mussten bei den kleinsten Schülern Wege finden, ihnen etwas beizubringen, obwohl die Schulen lange geschlossen waren und viele Kinder enge Betreuung brauchen. Einige Lehrer druckten Aufgaben aus und lieferten sie bei Eltern aus, andere produzierten Erklärvideos und verschickten sie per E-Mail. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Daniel Köbler sagt, der Einsatz habe ihm imponiert. Umso weniger kann er verstehen, warum Grundschullehrer in der monatlichen Besoldung in Rheinland-Pfalz mit A12 vergütet werden – und damit Berufskollegen wie in Gymnasien und Realschulen plus um eine Stufe hinterherhinken. Köbler, der als Grüner neben SPD und FDP in einer von drei Regierungsfraktionen im Mainzer Landtag sitzt, sagt deutlich: „Ich spreche mich dafür aus, spätestens zur kommenden Legislaturperiode die Besoldung der Grundschullehrer auf A13 zu erhöhen. Die Corona-Krise hat verdeutlicht, dass die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern nicht hoch genug geschätzt werden kann.“

Sechs Bundesländer sind bereits vorgeprescht und haben die Bezahlung von Grundschullehrern verbessert. Im März erst kippte die SPD in Mecklenburg-Vorpommern die A12. In Rheinland-Pfalz lehnt es das sozialdemokratisch geführte Bildungsministerium wiederum ab, die Bezahlung von Grundschullehrern aufzustocken, was ihnen im Einstiegstarif brutto rund 400 Euro mehr und damit 4067 Euro pro Monat bringen würde. Eine Anhebung der Besoldung auf A13 sei in Rheinland-Pfalz aktuell nicht geplant, antwortet Bildungsministerin Hubig an den Mainzer Landtag.

Die SPD-Politikerin sagt, das Grundschullehramt im Land sei über viele Wege besonders attraktiv: Rheinland-Pfalz habe die Bezüge in den vergangenen zwei Jahren um zehn Prozent erhöht. Mit einer durchschnittlichen Zahl von 18,5 Schülern unterrichteten Grundschullehrer im Land die bundesweit kleinsten Klassen. Rheinland-Pfalz verbeamte in der Regel alle Lehrer, was nicht für alle Bundesländer gelte. Die höhere Besoldung sei ferner auch Personalnot und Bewerbermangel geschuldet, was anderen Ländern Probleme bereite, anders als Rheinland-Pfalz. „Entgegen einem starken Bundestrend konnten in Rheinland-Pfalz zum laufenden Schuljahr erneut alle Planstellen an Grundschulen, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Realschulen plus mit für das jeweilige Lehramt ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern besetzt werden“, so die Ministerin.

Ein anderes Argument – die mit acht Semestern um ein Jahr kürzere Regelstudienzeit im Vergleich zum Gymnasium und damit ein schnellerer Start in Beruf und Gehalt – bringt Lehrergewerkschaften auf die Palme.

„Die damalige Bildungsministerin Doris Ahnen hat sich bewusst dafür entschieden, die Studiendauer von Lehrern der Realschule plus und der Gymnasien von den Grundschulen abzukoppeln“, sagt Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Frau Hubig kann nichts dafür, aber das Argument zieht nicht, weil es ein hausgemachtes Problem ist.“ Hammer befürwortet, das Studium von Grundschullehrern zu verlängern und den Sold auf A13 zu erhöhen. „Wenn es um die Wertschätzung der Berufsgruppen geht und den Mangel an Grundschullehrkräften, wäre es richtig, endlich die Weichen zu stellen.“ Zwei weitere Hürden stehen einem höheren Sold aber noch im Weg. Selbst unter Lehrerverbänden herrscht schon lange Streit, ob die Pädagogen wirklich alle gleich viel Geld verdienen sollen – oder Gymnasiallehrer eben nicht doch mehr. Finanziell belastet eine Aufstockung auch den Landeshaushalt. 45 Millionen Euro pro Jahr mehr würde es das Land kosten, Grundschullehrer nach A13 zu bezahlen, teilt eine Sprecherin des Bildungsministeriums auf Anfrage mit.

In der Ampelkoalition gibt es aber einen bildungspolitischen Sprecher, der meint, die Arbeit müsse dem Land das Geld wert sein – Daniel Köbler. „Wir müssen dahin kommen, den Wert der Arbeit im Lohn stärker zu honorieren.