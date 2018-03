Forscher jagen Wilderer

Johannisburg(dpa) Nashörner sind bedroht! Das liegt auch daran, dass die Tiere gejagt werden. Das ist zwar streng verboten. Trotzdem erlegen Wilderer etwa in Südafrika immer wieder viele von ihnen. Denn die Nashorn-Hörner können sie für viel Geld verkaufen. Jetzt haben Forscher eine Idee, wie man den Wilderern auf die Spur kommt. Und zwar über die DNS von Nashörnern. Die Abkürzung DNS steht für: Des-oxy-ribo-Nuklein-Säure. Das ist ein dünner Faden, der in jeder Zelle eines Lebewesens steckt. In ihm ist vermerkt, wie eine Pflanze, ein Tier oder ein Mensch aufgebaut ist. Jede DNS ist einzigartig. Durch die DNS kann man ein verkauftes Horn dem Nashorn zuordnen. So ist es möglich, vom Horn auf dessen Verkäufer und damit den Wilderer zu schließen. Tierschützer hoffen, dass es den Wilderern so zu gefährlich wird, Nashörner zu töten.

(dpa)