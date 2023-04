Serie: Der Garten im April Was man bei einem neuen Sitzplatz im Garten beachten sollte

Wenn Gartenbesitzer sagen, sie machen jetzt anders Urlaub und fahren nicht mehr so viel weg, hat ein lauschiger Sitzplatz garantiert großen Anteil daran. Warum in die Ferne schweifen, wenn der Freiluftraum im eigenen Garten All-inclusive bietet?! Wirken Terrasse, Veranda und Freisitz einladend, nimmt man Platz wie auf der Piazza im mediterranen Süden, genießt plaudernd mit Freunden das aufgetischte Essen oder erfreut sich einfach an der umgebenden Pflanzen- und Tierwelt. Sitzplätze sind erweiterter Wohnraum und Erfahrungsort lebendiger Natur zugleich.