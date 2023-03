Nach Gewalttat Schmerz in Freudenberg – Familie der getöteten Luise (12) schaltet bewegende Traueranzeige

Ganz so, wie es die Familie der getöteten Schülerin offensichtlich empfindet: „Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still", hatte sie zuvor bereits in einer bewegenden Traueranzeige mit einem Foto des jungen Opfers mitgeteilt. Diese veröffentlichte die Siegener Zeitung am Samstag, 18. März – eine Woche nachdem das Kind zunächst als vermisst gemeldet worden war.