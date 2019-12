Info

Zum 1. Januar ändert sich bei der Müllabfuhr in der Region so einiges. Grundprinzip ist, dass die Gebühren sich künftig nach der tatsächlich produzierten Abfallmenge pro Haushalt berechnen. 13 Leerungen der Restmülltonne sind in der Grundgebühr enthalten, jede weitere Leerung kostet extra. Da es in den im ART zusammengeschlossenen Landkreisen und der Stadt Trier bislang unterschiedliche Leerungsintervalle und auch Müllgefäße gab, sind die Änderungen unterschiedlich. Alle Hauseigentümer wurden in den vergangenen Wochen per Schreiben informiert. Infos finden sich auch im Internet: www.art-trier.de

Beim ART glühen derzeit die Telefondrähte: Pro Tag gehen zwischen 3000 und 3200 Kundenanrufe bei dem Zweckverband ein. Hinzu kommen täglich bis zu 1000 E-Mails. Die Kunden haben Fragen und Kritik zu den Änderungen oder bestellen sich eine neue Rest­abfalltonne in einer zu ihrer Situation passenden Größe. Die Anrufe beim ART-Service-Telefon unter der Nummer 0651/9491414 nehmen täglich bis zu zehn ART-Mitarbeiter an, weitere zehn Mitarbeiter verarbeiten die Kundenwünsche anschließend weiter. Bei 3000 Anrufern nimmt also jeder der zehn Telefonmitarbeiter durchschnittlich 300 Anrufe pro Tag entgegen. Anrufer müssen mit Wartezeiten rechnen.

Der ART hat in den vergangenen Wochen insgesamt 140 000 Infoschreiben an Haus- und Wohnungsbesitzer verschickt mit dem Angebot, alte Restmülltonnen in neue, von der Größe her besser zu den neuen Abläufen passende Behälter zu tauschen. Für die Rückmeldung hatte der ART eine etwa zweiwöchige Frist gesetzt. Im Vulkaneifelkreis haben sich 10 000 Kunden innerhalb der Frist gemeldet und eine andere Behältergröße bestellt. Diese Bestellungen sollen zum Jahreswechsel erledigt werden. Nach der Frist gingen weitere 2000 Änderungswünsche aus dem Vulkaneifelkreis ein, bei diesen Kunden kann der Behälterwechsel aufgrund des großen Logistikaufwands erst im neuen Jahr erfolgen, teilt der ART mit.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm waren es innerhalb der Frist 15 500 Umbestellungen, nach der Frist bislang 1800.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich läuft das neue System bereits seit 2001, Umbestellungen gibt es deswegen dort nur in Einzelfällen.

Im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier gab es bislang insgesamt rund 4000 Anträge auf Behälter-Umbestellungen. Die Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und sukzessive umgesetzt

Täglich kämen weitere Änderungsaufträge hinzu, erklärt ART-Pressesprecherin Kirsten Kielholz auf TV-Nachfrage. Bis alle Aufträge abgearbeitet seien, werde es „sicher Februar“. Die Wohnungs- und Hauseigentümer würden im Zuge der Antragsbearbeitung über die Ausliefertermine informiert.