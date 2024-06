Fußballstar ruft Jugend zur Wahl auf „Extreme an der Schwelle der Macht“ - Mbappé mischt sich in die Politik ein

Der 28-Jährige unterschlug in seinem Kommentar allerdings, dass Mbappé ebenfalls aus einfachen Verhältnissen stammt. Mit seinen Eltern und seinen zwei Brüdern wohnte er lange in einem bescheidenen Mehrfamilienhaus in Bondy, wo sein Vater Wilfrid 25 Jahre lang den Nachwuchs trainierte. Die Zeit dort war für „Kyky“ prägend: In der Banlieue, in der vor allem Eingewanderte aus Afrika leben, gelang ihm der Aufstieg durch den Fußball. Noch heute hilft er mit seinem Verein „Inspired by Kylian Mbappé“ Jugendlichen in Bondy, ihre Träume zu verwirklichen.