Letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 16 seiner 92 Warenhäuser schließen

Die Warenhauskette sucht aktuell mit möglichen Investoren einen Weg aus der Insolvenz. Zuletzt war laut Medienberichten ein Plan bekannt geworden, der vorsieht, dass insgesamt 70 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen in Mega Malls umgebaut werden. In diese Malls sollen sich dann verschiedene Unternehmen einmieten. „Focus Online“ berichtet, dass vor allem Ikea großes Interesse an einer entsprechenden Partnerschaft habe, um Planungsbüros in den Einkaufszentren einzurichten.