Ermittlung wegen Bandendiebstahl und Bildung einer kriminellen Vereinigung : Geldtransporter-Überfall in Saarlouis: Französische Justiz fasst zehn Verdächtige

Foto: Ruppenthal 28 Bilder Bewaffneter Überfall auf Geldtransport in Saarlouis

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Saarlouis sind mehr Details zu zwei der zehn mutmaßlichen Täter veröffentlicht worden. Demnach sollen die beiden in Frankreich wegen eines weiteren Überfalls und organisierter Kriminalität bereits berüchtigt sein.

Von SZ Redaktion und dpa

Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter im Saarland Mitte Januar ermittelt die französische Justiz gegen mindestens zehn Tatverdächtige. Alle befänden sich in Untersuchungshaft, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Freitag unter Verweis auf die Justiz.

Darunter befänden sich zwei führende Vertreter der organisierten Kriminalität in Frankreich. Kurz nach der Tat in Saarlouis waren fünf mutmaßliche Täter im Großraum Paris und zwei weitere bei Lille festgenommen worden. Von der Beute in Höhe von 2,1 Millionen Euro beschlagnahmten französische Fahnder 860 000 Euro.

Den zehn Verdächtigen werde organisierter Bandendiebstahl mit Waffen, Zerstörung mit gefährlichen Mitteln sowie die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, berichtete „Le Parisien“. Die Ermittlungen leitet eine besondere Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft.

Tat in Saarlouis sorgte im Saarland für Schlagzeilen

Bei der Tat am Freitag, 13. Januar, rammten die Täter einen Geldtransporter in Saarlouis-Lisdorf, eröffnete das Feuer auf den Wagen mit schweren Waffen und sprengten das Heck des Fahrzeuges mit einer Bombe. Am Tatort war ein Bild der Verwüstung zurückgeblieben: Der ausgebrannte Geldtransporter stand quer, mehrere weitere Autos waren verkohlt, Patronenhülsen lagen auf dem Asphalt.

Danach sollen die Täter mit PS-starken Wagen in Richtung der französischen Grenze geflüchtet sein. Wie die Zeitung „Le Républicain Lorrain“ berichtete, wurde im lothringischen Boulay ein ausgebranntes Auto gefunden, bei dem es sich um den Fluchtwagen der Täter handeln könnte. Boulay liegt an der Landstraße von Saarlouis nach Metz unweit der Auffahrt auf die Autobahn A4 nach Paris.

Die Polizei ging davon aus, dass der Überfall minutiös geplant war. So sollen die Täter auf den Geldtransport gewartet und ihn zum Anhalten gebracht haben.

Was über die Verdächtigen bisher bekannt ist

Rund 400 Kilometer entfernt in Paris folgten bereits am Tatabend erste Festnahmen durch Spezialkräfte der französischen Polizei: Fünf mutmaßliche Täter aus der organisierten Kriminalität wurden festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Männer sind zwischen 45 und 56 Jahren alt. Gegen zwei von ihnen wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, bei zwei anderen kommen die Vorwürfe des bandenmäßigen bewaffneten Raubs, der Zerstörung mit gefährlichen Mitteln und der bandenmäßige Hehlerei hinzu. Gegen einen weiteren Verdächtigen wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und bandenmäßigen bewaffneten Raubs ermittelt.