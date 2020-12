Parteien : SPD-Landeschef trotzt Baldauf und Bundestrend

Seit 1991 führt die SPD die Landesregierung in Rheinland-Pfalz an. Landeschef Roger Lewentz dokumentiert das stolz mit einer Bild-Zeitung. Im März 2021 will er mit den Genossen erneut die Wahl gewinnen. Foto: dpa/Peter Zschunke

Mainz/Trier Genossen machen sich Mut für die Landtagswahl 2021 und stellen ihre Liste auf. Wo die Kandidaten aus der Region landen.

Fast 30 Jahre später sind die Roten Teufel in die 3. Liga abgestürzt, die SPD in Rheinland-Pfalz hält sich dagegen durchgehend in der Landesregierung. Das soll auch nach dem 14. März 2021 so bleiben, wenn es nach dem Wunsch von Roger Lewentz geht. „Wir wollen bei der Landtagswahl die stärkste Kraft werden und mit Malu Dreyer als Ministerpräsidentin weiter die Regierung stellen“, sagt Lewentz. Bei einem Parteitag an diesem Wochenende, den die SPD wegen der Corona-Pandemie von Trier nach Mainz verlegt hat, wollen die Sozialdemokraten die Regierungschefin zu ihrer Spitzenkandidatin wählen. Auf Dreyer wartet eine harte Aufgabe, die Wahl im März zu gewinnen. Denn die Sozialdemokraten im Land kämpfen gegen den miesen Bundestrend der SPD an, deren Zustand eher an den 1. FC Kaiserslautern im Jahr 2020 als an den 1. FC Kaiserslautern im Jahr 1991 erinnert.