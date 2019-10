Geschichte : Die Eifel war ein wichtiger Schauplatz des Zweiten Weltkriegs – wie sollte daran erinnert werden?

Spuren in der Eifel, welche die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wachhalten: „Drachenzähne“ bei Großkampberg, ermordete amerikanische Soldaten nach dem Massaker der SS bei Baugnez, die Statue eines amerikanischen Soldaten in Clerf und Reste der Baracke des Reichsarbeitsdienstes bei Sellerich-Hontheim. Foto: Gemeinfrei/U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Buchet/Clerf/Metterich Aufmarschgebiet, Ardennenoffensive, letzter Versuch, die Allierten aufzuhalten. Die Eifel war ein wichtiger Schauplatz des Zweiten Weltkrieges. Eine Exkursion ging nun der Frage nach, wie daran sowohl auf deutscher Seite als auch in Luxemburg und Belgien erinnert wird.

Der Zweite Weltkrieg kam im September 1944 nach Hontheim. Die Deutschen Soldaten versuchten, die vorrückenden Amerikaner aufzuhalten. Die Bürger flüchteten sich in einen Bunker des nahen Reichsarbeitsdienstlagers. 200 Meter weiter kämpfen die Soldaten. Es dauerte Tage. 69 Menschen waren im Bunker und ihre Not wuchs ständig. Permanent schlugen Granaten in der Nähe ein.

Sie war nun eine der Stationen auf einer Exkursion des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz – Regionalverband Eifel. Der Historiker Christoph Wilmer betreute den Ausflug, 69 Jahre nachdem die Kapelle eingeweht worden war. 23 Teilnehmer aus der Eifel, dem Hunsrück und teilweise aus Bonn besuchten sechs Orte, die an das Kriegsgeschehen in der Eifel, aber auch im Norden Luxemburgs und in Ostbelgien erinnern.„Die Eifel, das Mittelgebirge an der Deutschen Westgrenze, war vom Zweiten Weltkrieg in mehrfacher, sehr unterschiedlicher Weise betroffen“, sagt der Historiker Wilmer. „Schon in der Vorkriegszeit brachte der Bau des Westwalls Unruhe. Mit Kriegsbeginn wurden dann viele Dörfer in Grenznähe geräumt und bald wurde die Eifel dann auch zum Aufmarschgebiet.