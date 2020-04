Twitter-Foto : Gesundheitsminister Spahn quetscht sich in voll besetzten Aufzug an Uniklinik

Foto: dpa/Annegret Hilse

Gießen Viele Menschen zusammen in einem Aufzug. In der aktuellen Lage undenkbar, oder? Auf Twitter ist nun ein Foto aufgetaucht, dass Gesundheitsminister Jens Spahn in einem voll besetzten Fahrstuhl zeigt. Was hat es damit auf sich?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist nicht schwer zu verstehen – und hat sich mittlerweile bei vielen Bürgern in das Verhalten integriert: Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bekämpfen, sollen Menschen aktuell einen Abstand von mindestens 1,50 Meter zueinander halten. Ausgerechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sorgt einem Bericht der „Welt“ zufolge nun für Aufsehen.

Spahn hat sich demnach bei einem Besuch der Uniklinik Gießen in einen vollen Aufzug gequetscht. Die Szene wurde von dem Journalist Bodo Weißenborn auf einem Foto festgehalten – er postete dieses anschließend bei Twitter.

In diesem Aufzug in der Uniklinik #Gießen stehen u.a.: der Bundesgesundheitsminister, der hessische Ministerpräsident, der Kanzleramtsminister, der hessische Gesundheitsminister, der Chef der hessischen Staatskanzlei. #AbstandHalten pic.twitter.com/FSP4MQFv5O — Bodo Weissenborn (@_Straeuble) April 14, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Foto zeigt einen voll besetzten Aufzug. Schon bevor der Gesundheitsminister diesen betritt, befindet sich jede Menge Polit-Prominenz im Fahrstuhl: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Kanzleramtschef Helge Braun und Axel Wintermeyer, der Chef der hessischen Staatskanzlei. Außerdem befanden sich auch Ärzte der Klinik im Aufzug.