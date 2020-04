Corona-Krise : Ministerin: Mehr Tests für Senioren

Trier/Mainz Lockern sich Regeln, braucht es noch besseren Schutz, sagt Bätzing-Lichtenthäler.

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kündigt an, Corona-Tests vor allem für Senioren auszuweiten, wenn es in der Krise erste Lockerungen gibt. Es gelte, besonders Risikogruppen wie Senioren zu schützen, sagte die SPD-Politikerin im Videointerview mit unserer Zeitung. „Da kann es sinnvoll sein, in einer stationären Alteneinrichtung das komplette Personal zu screenen, wenn neue Fälle aufgetreten sind“, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Zu Tests befand sie: „Wir haben noch Kapazitäten – und wir können sie noch hochfahren.“