Trotz Liefer-Engpässen : Gesundheitsministerin: „Zweitimpfungen in Rheinland-Pfalz sind gesichert“

Mainz Corona-Zweitimpfungen in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trotz Lieferengpässen gesichert. Wie Sie von Ihren neuen Terminen erfahren, warum die Ministerin den Bund angreift und wie das Land dazu steht, geimpften Bürgern wieder gewohnte Grundrechte zu ermöglichen.

Trotz Lieferengpässen mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer sicherte Bätzing-Lichtenthäler zu, dass gut 110.000 Zweitimpfungen in Rheinland-Pfalz gesichert seien. Diese bietet das Land inzwischen 28 und nicht mehr 21 Tage nach der Impfung an, was am Immunschutz aber nichts ändere. Um die Zweitimpfungen nicht zu gefährden und in Altenheimen die besonders hoch gefährdeten Menschen weiter zu testen, sagt Rheinland-Pfalz rund 30.000 Erstimpfungen in Impfzentren ab, die ab dem 27. Januar geplant gewesen seien. Diese verschiebe man nun um drei Wochen nach hinten. Betroffene erhielten eine elektronische Nachricht mit neuen Terminen, wo die Mail-Adresse vorliege. An alle Menschen, deren Erstimpfung verschoben sei, verschicke man ferner einen Brief. Die ersten Schreiben sollen heute via Post rausgehen, sagte Bätzing-Lichtenthäler.