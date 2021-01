Immobilien : Geteilte Kosten: Was neu für Hauskäufer ist

Berlin Beim Haus- oder Wohnungskauf fällt oft eine saftige Provision für den Makler an. Das schmerzt – gerade dort, wo die Preise sehr hoch sind. Nun tritt ein Gesetz in Kraft, das Immobilienkäufer entlasten soll.

Wer eine Immobilie kauft, muss von nun an maximal die Hälfte der Maklercourtage übernehmen. Das Gesetz, dem Bundestag und Bundesrat schon zugestimmt haben, ist kurz vor Weihnachten in Kraft getreten. Bisher übernimmt oft der Käufer komplett die Maklerprovision, die sich je nach Bundesland unterscheidet und inklusive Mehrwertsteuer bis zu 7,14 Prozent des Kaufpreises beträgt.

Weniger Maklerkosten entlasten Immobilienkäufer vor allem dort, wo Häuser und Wohnungen sehr teuer sind. Da sich die Maklerprovision am Kaufpreis bemisst, können bei Objekten für etwa 400 000 Euro rund 28 000 Euro Maklerprovision anfallen. Allerdings können Verkäufer auch ihre Kosten für den Makler auf den Verkaufspreis draufschlagen – dann haben Käufer trotz der Neuerung das Nachsehen. „Tatsächlich ist es so, dass gerade in angespannten Märkten fast nur der Käufer zahlt, selbst wenn formal die Provision geteilt wird“, sagt Michael Voigtländer, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Nun habe der Verkäufer ein echtes Interesse, über die Courtage zu verhandeln, da sie auch ihn treffe.