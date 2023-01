Energie : Greenpeace warnt vor Lützerather Kohlestrom für Luxemburger Unternehmen

Die Umweltaktivisten von Greenpeace Luxemburg warnen davor, dass Kohlestrom aus der Lützerather Grube im Rheinland die Luxemburger Industrieunternehmen mit Energie füttern könnten. Das Luxemburger Energieministerium kann das nicht nämlich nicht ausschließen.

Luxemburg/Lützerath Luxemburg und das Braunkohlerevier im rheinischen Lützerath liegen nur wenige Autofahrstunden auseinander – und haben sogar etwas gemeinsam. Nicht nur, dass die luxemburgische Sektion der Umweltorganisation Greenpeace sich mit den Aktivisten und Demonstranten vor Ort in Lützerath solidarisch erklärt hat. „Greenpeace steht voll und ganz hinter der friedlichen Mobilisierung in Lützerath“, heißt es etwa in einer Erklärung. Der Direktor von Greenpeace Luxemburg, Raymond Aendekerk, sieht sogar eine „symbolische und konkrete Bedeutung“ für das Großherzogtum in der Situation in Lützerath: „Höchstwahrscheinlich wird ein Teil der Kohle aus diesem Tagebau für die Energieversorgung des Großherzogtums verwendet werden", sagt er am vergangenen Wochenende