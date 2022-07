Serie Sommer daheim! : Greifvogelwarte in Lothringen

Wüstenbussard, Bartkauz und Weißkopfseeadler: sie alle sind Teil der Greifvogelwarte „La Volerie des Aigles“ in Kintzheim, Lothringen. In atemberaubender Höhe demonstrieren die Raubvögel in der Freiflug-Vorführung ihr Können.

